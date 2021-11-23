В Оренбуржье сняли запрет на свадьбы и корпоративы в ресторанах

В Оренбургской области сняли санитарные ограничения по количеству участников мероприятий в объектах общепита. Таким образом, в регионе можно проводить свадьбы и корпоративы в кафе и ресторанах. Ранее действовало правило: число участников совместного застолья не могло превышать 30 человек.

Кроме того, в соответствии с новыми поправками, внесенными губернатором Денисом Паслером в указ о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции в области, расширен перечень объектов общепита, которым разрешено оказывать услуги в ночное время - с нуля до шести часов. Это точки, работающие навынос и доставку, а также корпоративные столовые. Кроме того, в список исключений добавлены объекты общепита, находящиеся на придорожных полосах или перед участками автотрасс, где введено временное ограничение движения транспорта из-за неблагоприятных погодных условий.

По 7 декабря в Оренбуржье продлевается запрет на работу кальянных и ночных клубов. По-прежнему приостановлено действие социальных карт для льготного проезда в транспорте жителей региона старше 65 лет, если они не прошли вакцинацию от коронавируса или не переболели COVID-19 за последние полгода. Исключение - работники медицинских организаций.