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23.11.2021 17:50
Рубрика: Происшествия

В Пензе работников псевдомедцентра задержали за похищение людей

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

Полиция в Пензе ликвидировала подпольную клинику, где под видом лечения от алкоголизма и наркомании людей удерживали насильно. На момент проведения спецоперации в так называемом реабилитационном центре находились 37 человек. У организации не было лицензии на осуществление медицинской деятельности.

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Как сообщили в пресс-служба МВД России злоумышленники создали в интернете сайт, на котором разместили информацию о том, что они занимаются лечением алкоголизма и наркомании. За помощью в этот центр обращались родственники зависимых граждан, передавали всю необходимую информацию о пациентах, в том числе их местонахождение, и оплачивали лечение. После получения денежных средств работники организации приезжали к гражданам и насильно увозили их в центр, располагавшийся в арендованном помещении.

Мнимое лечение могло длиться от нескольких месяцев до года. К удерживаемым людям применялось насилие, а также моральное и психологическое давление. На связь с родственниками потерпевшие выходили раз в неделю. Телефонный разговор проходил под контролем псевдомедиков и только после соответствующего инструктажа.

По данным полиции, под видом работников реабилитационного центра орудовала организованная группа, которая промышляла похищениями и незаконным лишением свободы граждан.

Задержаны трое участников организованной группы - директор и двое консультантов-охранников. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 126 и 127 УК РФ.

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