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Рубрика: Происшествия

В Перми пенсионера осудили за покушение на убийство рабочих

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Ленинский районный суд Перми на основании вердикта присяжных заседателей признал виновным 72-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ "Покушение на убийство".

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Как рассказали в прокуратуре Пермского края, следствием и судом было установлено, что осужденный вступил в конфликт с промышленными альпинистами, которые выполняли работы по благоустройству фасада жилого дома на уровне восьмого и девятого этажей. Мужчина потребовал прекратить проведение работ рядом с его балконом. Рабочие не остановились, тогда пермяк поднялся на крышу. Он перерезал ножом основную веревку одного из сотрудников и надрезал страховочный трос другого.

В результате один сорвался вниз. Его жизнь спасла страховочная система, которая сработала в момент, когда падающий оказался уже на уровне первого этажа. Другой рабочий успел подняться до девятого этажа по второму фиксирующему тросу.

Суд приговорил мужчину к наказанию в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также к принудительному наблюдению и лечению у врача-психиатра.

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