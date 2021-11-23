В Перми пенсионера осудили за покушение на убийство рабочих

Ленинский районный суд Перми на основании вердикта присяжных заседателей признал виновным 72-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ "Покушение на убийство".

Как рассказали в прокуратуре Пермского края, следствием и судом было установлено, что осужденный вступил в конфликт с промышленными альпинистами, которые выполняли работы по благоустройству фасада жилого дома на уровне восьмого и девятого этажей. Мужчина потребовал прекратить проведение работ рядом с его балконом. Рабочие не остановились, тогда пермяк поднялся на крышу. Он перерезал ножом основную веревку одного из сотрудников и надрезал страховочный трос другого.

В результате один сорвался вниз. Его жизнь спасла страховочная система, которая сработала в момент, когда падающий оказался уже на уровне первого этажа. Другой рабочий успел подняться до девятого этажа по второму фиксирующему тросу.

Суд приговорил мужчину к наказанию в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также к принудительному наблюдению и лечению у врача-психиатра.