В Самаре разыскивают мать умершей четырехлетней девочки

В Самаре следователи разыскивают мать четырехлетней девочки, тело которой было обнаружено 20 ноября, сообщает СУ СК по региону.

Следователи выяснили, что квартиру, где был найден труп ребенка, снимала 41-летняя мать девочки. Тело ребенка обнаружили собственники жилого помещения, так как женщина перестала выходить на связь.

Причины гибели ребенка устанавливаются.

По данным источника "РГ", в квартире была обнаружена записка, в которой, предположительно, мать ребенка жаловалась, что не может бороться, и завещала отдать вещи в кризисный центр.