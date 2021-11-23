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23.11.2021 23:55
Рубрика: Экономика

В сельских школах развивается цифровая среда

Текст: Константин Бахарев, Айгуль Камаева
Телевизоры с функцией SMART TV, IP-камеры и мощный сервер с монитором, массовые трансляции на платформе "Сферум" - в сельских школах развивается цифровая среда.

Ученица 10 "А" школы деревни Шамонино в Башкирии Ильвина Аюпова мечтает стать digital-дизайнером. И теперь шансов у нее стало больше, ведь девочка учится в IT-классе. Его открыли благодаря национальному проекту "Образование". Школа получила 28 ноутбуков и многофункциональное устройство, которые установили в кабинете информатики.

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В школе Шамонино учатся 1200 детей. В следующем учебном году на базе школы планируют открыть центр образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста". Это позволит обновить учебное оборудование кабинетов биологии, физики и химии.

Между тем, по данным минобрнауки Башкирии, республика в лидерах по количеству школ и колледжей, оснащаемых цифровым оборудованием в рамках проекта "Цифровая образовательная среда".

Интернет активно осваивают и школьники сельских районов Пермского края. В Дубровской школе учатся 84 ребенка. В этом году для них тоже поступило новое мультимедийное оборудование и двадцать новеньких ноутбуков. "Сейчас ноутбук есть у каждого учителя, в каждом классе", - рассказала "РГ" директор школы Людмила Пачина.

Кроме компьютеров, в школе появились шесть огромных телевизоров с функцией SMART TV, IP-камеры и мощный сервер с монитором. При помощи камер и телевизоров уже проводятся видеоконференции и трансляция занятий.

В крае в этот проект включены еще три школы. "Наш мир меняется, а "Цифровая образовательная среда" дает большую возможность для укрепления материально-технической базы школ", - отметила директор Суксунской школы №1 Людмила Бережецкая. В 2022 году в проект будут включены еще две школы. В конечном итоге он охватит все школы.

Справка "РГ"

"Сферум" - это защищенная отечественная платформа видео-конференц-связи.

Благодаря ей учителя смогут проводить видеоуроки, делиться учебными материалами, общаться с учениками, собирать задания и проводить родительские собрания.

До конца 2021 года "Сферум" будет запущена в школах 15 пилотных регионов страны. Уже сейчас количество пользователей платформы перевалило за миллион человек.

В регионах Экономика Отрасли Связь Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Башкортостан ПФО Пермский край ПФО Башкортостан Национальные проекты 2019-2024

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