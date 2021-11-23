В столице Чувашии открылся обновленный дворец культуры

В Чебоксарах после масштабного ремонта открылся Дворец культуры "АРТ Ровесник", в котором оборудовали новые студии для развития и творчества детей, молодежи и жителей города старшего поколения.

На экскурсию по обновленному зданию были приглашены представители администрации города, общественных организаций, а также сотрудники и участники студий централизованной клубной системы столицы республики.

Например, в студиях по компьютерной графике "Сфера" и анимации "Занимательная мультипликация" гости ознакомились с практическими занятиями. Дети создавали графические работы и мультфильмы. В студии по изобразительному и прикладному творчеству участники экскурсии получили подарки - работы, сделанные руками учеников.

В IT-КЛАССе слушатели старшего поколения рассказали о своих желаниях освоить компьютер, социальные сети и стать пользователем портала Госуслуг. Зрительный зал в "АРТ Ровеснике" стал площадкой для выступлений творческих коллективов, из которых пять со званием "народный". Первыми опробовать новую концертную сцену выпала честь участникам Городского открытого конкурса на лучшую авторскую песню, посвященную Сурскому и Казанскому оборонительным рубежам. В рамках этого события был проведен праздничный концерт, где почетные гости вручили дипломы и денежный сертификат победителю.

Во дворце культуры подготовили и новое направление - площадку "Маленький повар". Удивительные мастер-классы показали специалисты Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции, а им помогали юные поварята этой студии.

Вместе с тем, обновление ожидает и дворец культуры "Химик" в Новочебоксарске. Здесь в рамках национального проекта "Культура" появится новый кинозал с цифровым оборудованием, работы завершатся уже в ближайшее время.

Как рассказал директор дворца культуры Вячеслав Фошин, кинозал позволит разгрузить основной концертный зал, в котором помимо демонстрации фильмов проходят торжественные мероприятия, праздники и спектакли.

Глава администрации Новочебоксарска Дмитрий Пулатов подчеркнул, что преображению кинозалов необходимо уделять пристальное внимание, так как они востребованы в городе. - Благодаря национальному проекту "Культура" уже к концу года и на новогодние каникулы новочебоксарцы увидят новые фильмы на современном цифровом оборудовании. Уверен, что новый кинозал станет местом притяжения как для молодежи, так и для семей с детьми, - отметил Пулатов.

Всероссийская программа поддержки кинозалов в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек действует с декабря 2015 года. Основная цель программы - создание условий для показа отечественных фильмов. С 2019 года программа включена в национальный проект "Культура" на 2019-2024 годы.