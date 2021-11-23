В Тольятти СК и прокуратура проверят морг, где умышленно портили трупы

В Тольятти прокуратура и СК проверят информацию из соцсетей о морге, где якобы требовали незаконное вознаграждение за хранение тел усопших.

В соцсети попало видео из морга Тольятти, которое якобы снял один из санитаров. На кадрах видно, что тела в черных мешках валяются прямо на полу рядом с батареями. Один из мешков уложен на каталку, но она также стоит впритык к батарее. Автор сообщения написал, что руководство учреждения якобы заставляет своих сотрудников портить трупы, если родственники покойников отказываются платить за их хранение и бальзамирование 12,8 тысячи рублей.

Центральный межрайонный следственный отдел Тольятти СУ СК РФ по региону начал проверку, чтобы установить возможные противоправные действия сотрудников бюро судебно-медицинской экспертизы.

- В соответствии с данными, изложенным в публикации, сотрудники учреждения требуют незаконное денежное вознаграждение за хранение тел усопших, а также содействие в сокращении сроков выдачи и подготовки необходимых документов, - сказано в сообщении ведомства.

Также проверка деятельности морга с привлечением специалистов контролирующих органов организована по поручению прокурора Самарской области Сергея Берижицкого. Кроме того, надзорное ведомство начало проверку исполнения законодательства о похоронном деле, санитарно-эпидемиологического законодательства из-за возможных нарушений в засветившемся на нелицеприятных кадрах учреждении здравоохранения.

- Я знаю, как работает морг. Знаю, как сложно порой, когда много тел. Но то, что я увидел, вызывает у меня крайнюю степень возмущения... Надо выяснять, почему не созданы условия для хранения тел усопших: почему не сделаны стеллажи, почему все происходит так, как мы увидели на записи, - прокомментировал выложенные в сети кадры мэр Тольятти, заслуженный врач РФ Николай Ренц.