В Уфе на IT-Хакатоне определили лучших программистов-робототехников

Можно ли смоделировать, распечатать на 3D-принтере и собрать робота, научить его ездить, "видеть" и "думать" буквально за два дня? Участники марафона ИТ-соревнований компании "Роснефть" - Хакатона для программистов-робототехников, на своем примере доказали: это реально. Партнером "битвы умов" стал Уфимский государственный нефтяной технический университет.

- Задания Хакатона компании "Роснефть" предполагают решение комплекса производственных задач, которые связаны с моделированием, дизайном и программированием. Самое главное - ребята не боятся ошибаться и благодаря этому создают новые уникальные алгоритмы, которые в дальнейшем будут внедряться на предприятиях компании, - отметил Тимофей Загуренко, директор по информационным технологиям ООО "РН-БашНИПИнефть".

В этом году на Хакатон зарегистрировались 166 участников из 14 городов страны. Отборочный тур прошли 12 команд (44 студента), в том числе и "УНТейка", в составе которой студенты Уфимского нефтяного университета.

- Мы первый раз участвуем в Хакатоне "Роснефти". Это совершенно новый опыт. В нашей команде программисты, которые до этого не занимались конкретно сборкой роботов, но всё же мы решили попробовать свои силы и прошли отбор. Надо сказать, что задание не столь простое, как кажется на первый взгляд, - рассказал капитан команды "УНТейка" магистрант кафедры вычислительной техники и инженерной кибернетики IT-института УГНТУ Фанур Баязитов.

Фото: Петр Коннов/РГ

Как уточнил член жюри марафона, начальник отдела роботизации производственных процессов ООО "РН-БашНИПИнефть" Константин Ильин, ребятам нужно было сконструировать и изготовить шаттл для транспортировки, а также запрограммировать манипулятор-погрузчик. При этом конкурсанты сами проектировали и распечатывали на 3D-принтере детали шаттла, собирали, а затем программировали и "обучали" движению по заданной траектории с использованием нейросетевых решений.

- Для разработки мобильного робота участники использовали целый ряд цифровых технологий: 3D-проектирование, 3D-печать, применяли машинное обучение и компьютерное зрение. Задача была в том, чтобы складской шаттл мог распознавать окружающую среду благодаря камере и датчикам, двигаться по заданной линии, останавливаясь в определенных точках на погрузку и выгрузку. Кстати, технологии дополненной реальности помогли ребятам понять суть задачи, а также увидеть, как разработанные решения будут использоваться в производстве в дальнейшем, - подчеркнул Константин Ильин.

По его словам, аналогичные роботы-шаттлы и манипуляторы уже работают на предприятиях "Роснефти", однако поиск новых решений продолжается, а в этом вопросе самые неординарные идеи всегда предлагает молодежь.

Фото: Петр Коннов/РГ

На площадке мероприятия атмосфера была дружеская - здесь собрались коллеги, единомышленники. Хотя чувствовалось, что ребята напряжены, ведь времени на решение задачи было совсем немного. Одни участники полностью погрузились в написание программ, другие следили, как идет печать деталей шаттла на 3D-принтере, а третьи испытывали уже собранные модели.

Интересно, что среди участников единственной девушкой оказалась магистрант робототехнического факультета Южноуральского госуниверситета Екатерина Статирова.

- Я выбрала робототехнику, потому что это весело и интересно, когда что-то запрограммированное тобой начинает двигаться. А участие в Хакатоне - возможность расширить технический кругозор, понять, что интересно работодателям, и какие направления еще нужно изучать, чтобы стать востребованным специалистом, - отметила Екатерина.

Кстати, ее команда "Screwie" получила специальный приз жюри "За волю к победе" как самая малочисленная (в ней было всего два человека) и упорная. Также жюри отметило спецпризами команды "TMNT 2" из Архангельска и "Inpectine" из Уфы.

В итоге первое место присудили команде "C305RB" из Владивостока, второе - "Механавтам" из Тюмени, а третье - "Аxiom" из Иннополиса. "УНТейка" в этот раз в число победителей IT-состязаний не вошла, но ребята ничуть не расстроились. У них в планах тщательная подготовка к следующему Хакатону, ведь теперь они знают, какие направления стоит дополнительно изучить.

Фото: Петр Коннов/РГ

- Информационные технологии - неотъемлемая часть современного мира. Роботизация производственных процессов, активное внедрение киберсистем, развитие интернета вещей, искусственного интеллекта - эти процессы происходят уже сейчас. Поэтому IT-соревнования имеют важное значение. Для участников - это развитие дополнительных навыков, возможность проверить свои знания и попробовать что-то новое. Для производства - подготовка кадров и поиск новых решений, - отметил ректор УГНТУ Олег Баулин.

Он подчеркнул, что УГНТУ и институт "РН-БашНИПИнефть" связывает многолетнее партнерство, в рамках которого в IT-институте УГНТУ в этом году запустили бакалаврскую программу и новую базовую кафедру. В 2022 году планируется открыть корпоративную магистерскую программу "Роснефти" "Компьютерные технологии в мехатронике и робототехнике".