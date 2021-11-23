В Уфе при пожаре в школе эвакуировали 354 человека

Утром 23 ноября в Уфе эвакуировали детей и взрослых из школы №126 по улице Мингажева. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Сообщение о задымлении в школе поступило пожарным в 10:06 по местному времени. На происшествие выехали 37 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России - 30 человек и 8 единиц техники.

Прибыв в школу, огнеборцы обнаружили, что горит спортинвентарь в помещении раздевалки спортзала. Площадь возгорания - около двух квадратных метров. В 10:20 пожарные локализовали, а через пару минут полностью ликвидировали открытое горение.

- Из школы были эвакуированы 354 человека, из них 324 ребенка. Никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются, работает дознаватель МЧС России, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по РБ.