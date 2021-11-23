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23.11.2021 14:35
Рубрика: Общество

Новосибирским коллайдером заинтересовались ученые из Германии и Мексики

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
В Новосибирске представители международного научного сообщества заключили соглашение о партнерстве вокруг эксперимента на Супер С-тау фабрике, строящемся электрон-позитронном коллайдере класса мегасайенс. Как сообщили в пресс-службе Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН, подписание документа означает признание проекта на федеральном и международном уровне.
Фото: Пресс-служба ИЯФ СО РАН Фото: Пресс-служба ИЯФ СО РАН
Фото: Пресс-служба ИЯФ СО РАН

Намерение присоединиться к партнерству по детектору и физике эксперимента коллайдера официально выразили представители немецкого Гисенского университета имени Юстуса Либиха, Центра современных исследований CINVESTAV из Мехико, а также ряд ведущих отечественных научных организаций. Вскоре ожидается подписание документа от лица других отечественных учреждений, а также со стороны партнеров из Италии, Франции, Китая.

Фото: Оксана Ильина/РГ
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По словам заместителя директора по научной работе ИЯФ СО РАН доктора физико-математических наук Ивана Логашенко, избранного председателем совета Партнерства, в сооружении коллайдеров такого класса, как правило, участвуют несколько стран.

- Весь объем детектора заполнен разнообразным уникальным высокотехнологичным оборудованием. Специалистов, которые способны создавать такое оборудование, единицы, и они разбросаны по всему миру, - отмечает Иван Логашенко. - Вместе с тем, физическая программа Супер С-тау фабрики очень разноплановая, и, чтобы ее реализовать, необходимо объединить специалистов из многих стран и организаций. Поэтому мы формируем партнерство, которое поможет участникам вместе работать над проектом и сообща принимать ключевые решения относительно его развития.

В частности, группа физиков из Гисенского университета присоединилась к проекту Супер С-Тау фабрики в 2018 году и еще активнее включилась в работу в начале 2020 года, когда стартовала совместная российско-европейская программа CREMLINplus. Немецкие эксперты разрабатывают вариант системы идентификации заряженных частиц. Неслучайно сейчас они стали одними из первых иностранных партнеров проекта.

- Будущий коллайдер Супер С-тау фабрики требует больших вложений и сотрудничества многих институтов, - подчеркнул Микаэль Дюрен, профессор Гисенского университета имени Юстуса Либиха. - Опыт других крупных научных проектов, например, FAIR, показывает, что процесс получения финансирования может запросто затянуться на десятилетия. Если мы хотим быть конкурентоспособными и иметь современные технологии, важно максимально ускорить этот этап.

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