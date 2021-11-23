В Кемерове объекты дорожного нацпроекта станут светлее

На реконструируемом участке бульвара Сосновый от поворота на кардиоцентр до пр. Шахтеров специалисты завершают установку светодиодных светильников, 21 опоры под освещение и 12 опор, совмещенных с контактной сетью.
Фото: Антон Мелентьев
Завершены работы по защите сетей связи, защите сетей электроснабжения, защите газопровода и наружному водоснабжению. В финальной стадии переустройство трамвайных путей.
На строящемся участке ул. Институтская от пересечения с ул. Цимлянская до Кузбасского проспекта планируется установка 24 опор и светодиодных светильников с линзой 100 Вт и 60 Вт. Полностью выполнено переустройство кабельных линий, сетей водопровода и канализации, а также переустройство сети ТС.
Указанные работы планируется завершить в течение двух недель.
Материал подготовлен пресс-службой администрации города Кемерова