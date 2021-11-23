В Кемерове объекты дорожного нацпроекта станут светлее

На реконструируемом участке бульвара Сосновый от поворота на кардиоцентр до пр. Шахтеров специалисты завершают установку светодиодных светильников, 21 опоры под освещение и 12 опор, совмещенных с контактной сетью.

Фото: Антон Мелентьев