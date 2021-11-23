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23.11.2021 14:04
Рубрика: Власть

В Новосибирской области реализуют новые направления нацпроекта "Культура"

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Новосибирская область в рамках нацпроекта "Культура" в следующем году получит из федерального бюджета почти 300 миллионов рублей.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Проект третий год активно реализуется в регионе под контролем областного правительства. Это позволяет ежегодно добиваться роста финансирования его мероприятий. Так, из федерального и регионального бюджетов на эти цели уже направлено 1,23 миллиарда при первоначальном плане 1,6 миллиарда рублей на шесть лет.

Фото: Татьяна Кравченко
Более 185 объектов благоустроено по нацпроекту в Новосибирской области

Среди новых проектов - создание Школы креативных индустрий. Об этом шла речь на встрече губернатора Андрея Травникова с заместителем министра культуры РФ Ольгой Яриловой.

- Благодаря поддержке со стороны федерального министерства культуры мы имеем возможность участвовать практически во всех мероприятиях нацпроекта. Для Новосибирской области - региона с богатой культурной сферой - это очень важно, - подчеркнул глава региона.

Андрей Травников перечислил некоторые мероприятия, которые проводятся в рамках нацпроекта. Это и обновление здания театра оперы и балета, общежития и Большого концертного зала консерватории. Активно идет реконструкция детских школ искусств. Это новое мероприятие нацпроекта. В течение этого года капитально отремонтируют восемь ДШИ.

- "Пушкинская карта" - мощное дополнение всем социальным проектам и программам, которые реализуются в сфере культуры, - добавил губернатор.

В свою очередь, Ольга Ярилова отметила, что Новосибирская область все три года - со старта нацпроекта "Культура" - удерживает лидерские позиции при реализации его мероприятий.

- Новосибирская область - надежный партнер. Для нас, как федерального центра, это очень важно. В регионе уже открыты десятки сельских домов культуры, после капремонта - детские школы искусств, десятки модельных библиотек: это уже не просто пункты книговыдачи, а интеллектуальные и культурные центры, - сказала замминистра.

По ее словам, со следующего года появится еще одно направление - поддержка муниципальных музеев.

- Рассчитываем, что Новосибирская область и здесь станет активным участником, - подчеркнула Ольга Ярилова.

Она сообщила, что региону уже подтверждено финансирование в размере 53 миллионов рублей на создание школы креативных индустрий. Проект будет реализован в рамках федеральной инициативы "Придумано в России".

Новосибирская область также в числе первых в реализации федеральной программы "Пушкинская карта", отметила заместитель министра культуры РФ: по "Пушкинской карте" уже приобретена 31 тысяча билетов.

Справка "РГ"

В пресс-службе областного правительства сообщили, что по нацпроекту "Культура" в регионе ведется реконструкция здания "Пионер", в котором разместится Новосибирский городской драмтеатр под руководством Сергея Афанасьева. На 2022 год на эти цели в федеральном бюджете запланировано более 80 миллионов рублей. На капремонт и строительство сельских ДК в следующем году из федерального бюджета будет направлено свыше 50 миллионов рублей.

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