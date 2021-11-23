В Приангарье лесника задержали за убийства напарников

В Братском районе Иркутской области Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух человек. Подозреваемый задержан, сообщили в региональном главке СК РФ.

20 ноября в лесу под Братском были обнаружены два тела. Сотрудникам полиции и Следственного комитета совместными усилиями удалось установить, что к двойному убийству причастен 54-летний мужчина, который занимался с напарниками рубкой сухих деревьев, ухаживая за лесом. Во время работы, по версии правоохранителей, возник конфликт, и лесник убил двух коллег, после чего скрылся.

В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения. Расследование продолжается.