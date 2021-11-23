В регионах появились специальные машины для доставки в поликлиники пожилых пациентов

В Алтайском крае в этом году перевезли более 6,3 тысячи пожилых людей из отдаленных сел на диспансеризацию и вакцинацию. "Сначала они отнеслись к новшеству настороженно, но теперь очень довольны, - говорит завотделением соцобслуживания на дому Комплексного центра соцобслуживания населения Смоленского района Анна Дьякова. - Бывает, песни поют по дороге".
Появление мобильных бригад по нацпроекту "Демография" сняло большую проблему. Редкий пенсионер, особенно из отдаленных деревень, может сам добраться до райцентра, чтобы пройти обследование. Транспорт в сельских районах ходит не везде и не всегда. Особенно в распутицу. А зимой сугробы здесь бывают такие, что дороги могут превратиться в снежные тоннели.
Микроавтобусы "Луидор", которыми оснащены мобильные бригады, оборудованы шестью комфортными сиденьями, подъемником для инвалидной коляски, поручнями, кнопками для связи с водителем и работником соцслужбы. В салонах тепло. За один рейс можно привезти семь человек (одного на инвалидной коляске).
В Волгоградской области с начала этого года услугами мобильных бригад воспользовались 18 тысяч пожилых жителей. Заявки на такое обслуживание принимают во всех муниципалитетах. Для этого необходимо обратиться в центры соцобслуживания населения по месту жительства либо к фельдшеру. Здесь пенсионеров тоже возят не только на диспансеризацию, но и на прививку.
"Очень удобная служба", - говорит Марфа Васильевна из Аксарки - села на Ямале. Машина разъезжает не только по Аксарке (больше всего авто используют для поездок в Центр соцобслуживания, аптеку, процедурный кабинет), но и за периметром села. Жители Харсаима, что за 36 километров от райцентра, вызывают "четырехколесного помощника", чтобы попасть на прием в поликлинику, сделать прививку от COVID-19.