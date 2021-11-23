В регионах появились специальные машины для доставки в поликлиники пожилых пациентов

У региональных центров соцобслуживания населения появились специальные автомобили для доставки в поликлиники пациентов старше 65 лет. Не у всех пока. Но в перспективе такие мобильные бригады должны появиться в каждом регионе. "РГ" посмотрела, как они работают.

В Алтайском крае в этом году перевезли более 6,3 тысячи пожилых людей из отдаленных сел на диспансеризацию и вакцинацию. "Сначала они отнеслись к новшеству настороженно, но теперь очень довольны, - говорит завотделением соцобслуживания на дому Комплексного центра соцобслуживания населения Смоленского района Анна Дьякова. - Бывает, песни поют по дороге".

Появление мобильных бригад по нацпроекту "Демография" сняло большую проблему. Редкий пенсионер, особенно из отдаленных деревень, может сам добраться до райцентра, чтобы пройти обследование. Транспорт в сельских районах ходит не везде и не всегда. Особенно в распутицу. А зимой сугробы здесь бывают такие, что дороги могут превратиться в снежные тоннели.

Микроавтобусы "Луидор", которыми оснащены мобильные бригады, оборудованы шестью комфортными сиденьями, подъемником для инвалидной коляски, поручнями, кнопками для связи с водителем и работником соцслужбы. В салонах тепло. За один рейс можно привезти семь человек (одного на инвалидной коляске).

В Волгоградской области с начала этого года услугами мобильных бригад воспользовались 18 тысяч пожилых жителей. Заявки на такое обслуживание принимают во всех муниципалитетах. Для этого необходимо обратиться в центры соцобслуживания населения по месту жительства либо к фельдшеру. Здесь пенсионеров тоже возят не только на диспансеризацию, но и на прививку.

Цифра: 1600 автомобилей закуплено в этом году для доставки в поликлиники пациентов старше 65 лет. Здесь они могут пройти диспансеризацию и сделать прививку

На Алтае пенсионеров из дальних сел возят к врачам на машинах. Люди довольны. Поют по дороге. Дедушка из Сычёвки обещал взять гармонь. Фото: пресс-служба минсоцзащиты Алтайского края

"Очень удобная служба", - говорит Марфа Васильевна из Аксарки - села на Ямале. Машина разъезжает не только по Аксарке (больше всего авто используют для поездок в Центр соцобслуживания, аптеку, процедурный кабинет), но и за периметром села. Жители Харсаима, что за 36 километров от райцентра, вызывают "четырехколесного помощника", чтобы попасть на прием в поликлинику, сделать прививку от COVID-19.