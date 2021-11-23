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23.11.2021 23:29
Рубрика: Общество

В регионах появились специальные машины для доставки в поликлиники пожилых пациентов

Текст: Сергей Зюзин, Роман Мерзляков, Ирина Никитина
У региональных центров соцобслуживания населения появились специальные автомобили для доставки в поликлиники пациентов старше 65 лет. Не у всех пока. Но в перспективе такие мобильные бригады должны появиться в каждом регионе. "РГ" посмотрела, как они работают.

В Алтайском крае в этом году перевезли более 6,3 тысячи пожилых людей из отдаленных сел на диспансеризацию и вакцинацию. "Сначала они отнеслись к новшеству настороженно, но теперь очень довольны, - говорит завотделением соцобслуживания на дому Комплексного центра соцобслуживания населения Смоленского района Анна Дьякова. - Бывает, песни поют по дороге".

Региональные больницы получили новое высокотехнологичное оборудование

Появление мобильных бригад по нацпроекту "Демография" сняло большую проблему. Редкий пенсионер, особенно из отдаленных деревень, может сам добраться до райцентра, чтобы пройти обследование. Транспорт в сельских районах ходит не везде и не всегда. Особенно в распутицу. А зимой сугробы здесь бывают такие, что дороги могут превратиться в снежные тоннели.

Микроавтобусы "Луидор", которыми оснащены мобильные бригады, оборудованы шестью комфортными сиденьями, подъемником для инвалидной коляски, поручнями, кнопками для связи с водителем и работником соцслужбы. В салонах тепло. За один рейс можно привезти семь человек (одного на инвалидной коляске).

В Волгоградской области с начала этого года услугами мобильных бригад воспользовались 18 тысяч пожилых жителей. Заявки на такое обслуживание принимают во всех муниципалитетах. Для этого необходимо обратиться в центры соцобслуживания населения по месту жительства либо к фельдшеру. Здесь пенсионеров тоже возят не только на диспансеризацию, но и на прививку.

Цифра: 1600 автомобилей закуплено в этом году для доставки в поликлиники пациентов старше 65 лет. Здесь они могут пройти диспансеризацию и сделать прививку
На Алтае пенсионеров из дальних сел возят к врачам на машинах. Люди довольны. Поют по дороге. Дедушка из Сычёвки обещал взять гармонь. Фото: пресс-служба минсоцзащиты Алтайского края

"Очень удобная служба", - говорит Марфа Васильевна из Аксарки - села на Ямале. Машина разъезжает не только по Аксарке (больше всего авто используют для поездок в Центр соцобслуживания, аптеку, процедурный кабинет), но и за периметром села. Жители Харсаима, что за 36 километров от райцентра, вызывают "четырехколесного помощника", чтобы попасть на прием в поликлинику, сделать прививку от COVID-19.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Юг России СФО Алтайский край УрФО ЯНАО ЮФО Волгоградская область Национальные проекты 2019-2024

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