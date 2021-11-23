Биопрепараты из Крыма улучшили урожайность ставропольской кукурузы

Ученые Ставропольского государственного аграрного университета (СтГАУ) исследовали эффективность биологических препаратов, разработанных НИИ сельского хозяйства Крыма. Они предназначены для разных почв и климатических условий, и на Ставрополье решили проверить, будут ли они эффективны в условиях Северо-Кавказского региона. Эксперимент провели на кукурузе.

На кукурузу биопрепараты повлияли очень хорошо, теперь их планируют исследовать на других популярных на Ставрополье культурах. Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Интерес к сельскохозяйственной микробиологии значительно вырос за последние десятилетия. Технологии преимущественно основаны на использовании препаратов из живых клеток - отселектированных по полезным свойствам микроорганизмов, которые или находятся в культуральной жидкости, или адсорбированы на нейтральном носителе. В таком препарате содержится огромная концентрация полезных микроорганизмов, которые, что называется, собраны в нужном месте и в нужное время. Но дело в том, что из-за их огромного разнообразия необходимо подобрать именно те, которые подойдут конкретным растениям и сработают в определенном климате.

Ученые СтГАУ четыре года испытывали биопрепараты, созданные их коллегами в Крыму, и остались довольны результатом. Как рассказал корреспонденту "РГ" заведующий кафедрой почвоведения доктор сельскохозяйственных наук Валерий Цховребов, сотрудники вуза анализировали, как препараты влияют на рост, развитие, урожайность растений и плодородие выщелоченного чернозема.

- Биопрепараты принято исследовать в разных почвенно-климатических условиях, которые заметно отличаются в Крыму, Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Даже на территории одного нашего региона они существенно разнятся - почва в восточной части совсем не такая, как в западной. Мы изучали четыре комплексных вещества, которые содержали несколько препаратов одновременно. В них были штаммы множества микроорганизмов в разном сочетании. Исследования шли несколько лет. Первые итоги такие: урожайность кукурузы подскочила на 25-30 процентов - это хороший результат. Хотя в засушливые годы показатели были ниже - 12-14 процентов. Кроме того, мы зафиксировали рост микробиологической активности в земле, - отметил Валерий Цховребов.

Во время опытов использовался полифункциональный препарат, который способствует удобрению почвы и обеспечивает накопление в ней азота и фосфора. Ученые уже отобрали образцы земли для дальнейшего исследования в лаборатории. Что касается непосредственно кукурузы, то на данный момент сотрудники вуза изучили основные параметры початков, в том числе определили длину и массу, число зерен и их массу.

Кстати, ученые Ставропольского края часто проводят совместные исследования с крымскими коллегами - научные учреждения двух регионов заключили соглашение о сотрудничестве. В этом случае ставропольский университет сам проявил инициативу, чтобы попробовать разработанные в Крыму препараты на Северном Кавказе.

- Мы несколько изменили технологию внесения и увидели, что препараты благоприятно влияют на почву - в земле снизилось количество болезнетворной и патогенной микрофлоры и увеличилось количество микроорганизмов, которые им сопротивляются, - подчеркнул Цховребов.

Благодаря биопрепаратам ученые хотят добиться увеличения производства зерна. Причем касается это не только кукурузы. Их планируют исследовать на пшенице и других популярных на Ставрополье культурах. По словам Цховребова, в дальнейшем такие биопрепараты планирует выпускать и Ставропольский аграрный университет. Они будут рассчитаны на применение только в крае, на других же территориях страны, то есть в иных почвенно-климатических условиях, они вряд ли будут эффективны.

- Создание биопрепаратов для сельскохозяйственных культур - перспективное направление, но как почвовед могу сказать, что наши земли не оскудели, - уточнил исследователь. - Просто нужно правильно о них заботиться и соблюдать закон возврата. Биопрепараты - лишь вспомогательный инструмент, чтобы они работали и делали недоступные питательные элементы доступными, в почве эти элементы должны быть изначально. Проблема плодородия связана в первую очередь с мелиорацией.

На данный момент органическое производство в России находится на начальной стадии развития. Из-за многочисленных рисков, прежде всего экономических, полностью отказаться от "химии" в сельском хозяйстве могут лишь немногие аграрные предприятия. Поэтому ученые и практики отдельно разрабатывают оптимальное соотношение использования "химии" и "биологии" для каждого региона, сельскохозяйственной культуры и агротехнологии.

Как рассказал корреспонденту "РГ" председатель правления НО "Союз биологического земледелия" кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Абалдов, биологизацией на Ставрополье занимаются около десяти лет, но достижения пока скромные.

- Хотя ученые установили, что в зерновом производстве 30-35 процентов токсичной "химии" можно поменять на безопасную "биологию", в садоводстве, овощеводстве и виноградарстве - 50-60 процентов, урожай при этом не снизится, а рентабельность вырастет, экологическое состояние региона и "здоровье" почвы тоже только улучшатся, - подчеркнул Абалдов.

Кстати

Что касается кукурузы, то это одна из основных зерновых культур на Северном Кавказе. На Ставрополье в нынешнем году ее урожай выдался отличным. По данным минсельхоза региона, валовой сбор составил 593 тысячи тонн, и уборка еще не закончена. Но уже на данный момент урожай в два раза больше прошлогоднего, хотя под эту культуру выделили меньше пашни (137 тысяч гектаров), чем в 2020-м.

"Тогда лето было засушливым, поэтому сбор получился достаточно скудный. В нынешнем сельхозсезоне погода оказалась благоприятной для аграриев, влаги было достаточно, поэтому средняя урожайность в Ставропольском крае составила 54 центнера с гектара, а в некоторых районах значительно выше", - рассказала корреспонденту "РГ" начальник отдела растениеводства минсельхоза Ставрополья Елена Тамбовцева. В частности, в Буденновском округе получили 100 центнеров кукурузы с гектара.