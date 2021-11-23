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23.11.2021 16:04

На КМВ модернизируют инфраструктуру вслед за ростом турпотока

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 265(8616)
Федеральные и региональные власти к 2030 году намерены увеличить турпоток в города Кавказских Минеральных Вод в четыре раза. Однако уже сейчас инфраструктура КМВ перегружена. Корреспондент "РГ" выяснил, какие проекты с целью изменить ситуацию реализуются или планируются к реализации в регионе.

Комплексный план развития КМВ, подготовленный министерством экономического развития России, предполагает рост турпотока с 1,2 миллиона (показатель 2019 года) до пяти миллионов отдыхающих в год. К 2030-му должно вырасти и число средств размещения. Сейчас в отелях и здравницах городов Кавминвод и их окрестностей около 26 тысяч мест, а будет, согласно плану, 39 тысяч. При этом в четыре раза - с 1,6 миллиарда до 6,6 миллиарда рублей в год - увеличатся налоговые отчисления.

В регионы закупят четыре тысячи автобусов и троллейбусов при помощи ФНБ

Чтобы достигнуть таких показателей, необходима современная планировка территорий, новое градостроительное зонирование и использование новаторских архитектурных решений. План направлен на привлечение инвестиций как в существующие средства размещения, так и в только проектируемые. "Мы рассчитываем, что это повысит доступность санаторно-курортных и туристических услуг, привлечет инвестиции в строительство и реконструкцию объектов транспортной и инженерной инфраструктур", - сообщили в минэкономразвития РФ.

Транспорт едва справляется с потоком отдыхающих. Поэтому решено начать с дороги, которая соединяет почти все города-курорты между собой. Сейчас главная стройка на КМВ - это реконструкция трассы А-157, которая связывает аэропорт в Минеральных Водах с Кисловодском. В ФКУ Упрдор "Кавказ" ее называют одной из самых загруженных в СКФО. Ежедневно по дороге проезжает около 20 тысяч автомобилей, при том что большая ее часть двухполосная. Автовладельцы жаловались, что 45-километровый участок приходится преодолевать почти два часа.

Сейчас главная стройка на КМВ - это реконструкция трассы А-157, которая связывает аэропорт в Минеральных Водах с Кисловодском

Сейчас магистраль практически на всем протяжении представляет собой сплошную стройку - ее расширяют до четырех полос. Реконструкцией занялись в апреле 2020 года. За это время на 25-километровом участке сделали дорожное основание, по которому и пустили поток автомобилей. Кроме того, специалисты вбили сваи на тех отрезках, где случаются оползни. Мостовики же реконструируют семь путепроводов.

Вскоре на А-157 приступят к строительству четырех разворотных петель: на пересечении с автодорогой А-165 Лермонтов - Черкесск появится развязка по типу полного клеверного листа. Всего же в рамках проекта реконструируют 12 путепроводов общей протяженностью более 620 метров и пять транспортных развязок. Везде появятся линии электроосвещения, а ширина разделительной полосы с железобетонным ограждением составит пять метров.

Фото: Фото из личного архива
Масштабные инфраструктурные проекты железной дороги требуют дополнительного финансирования

Добраться из Минеральных Вод в другие города КМВ можно не только на автомобиле или автобусе, но и на электричках. Власти Ставрополья планируют продлить маршрут пригородного электропоезда "Ласточка" до аэропорта Минвод. Уже завершился второй этап реконструкции воздушной гавани. Здесь обновили перрон с восемью стоянками для самолетов, в том числе "Боингов" и "Русланов".

Работы проводили на средства федерального бюджета. Специалисты уложили искусственное покрытие, установили светосигнальное оборудование, водосточно-дренажную систему, освещение перрона сделали с дистанционным управлением.

Информацию о строительстве железнодорожной ветки до аэропорта подтвердили на предприятии "Северо-Кавказская железная дорога". Но в копании отметили, что скоростные поезда начнут ходить не раньше 2026 года. К реализации проекта планируют приступить в 2025-м. Сейчас пригородные экспрессы курсируют по маршруту Минеральные Воды - Кисловодск. Ежедневно отправляется по четыре пары электропоездов, которые останавливаются на станциях Пятигорск, Ессентуки и Лермонтовская.

Мнение

Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края:

- Чтобы добиться роста турпотока, нужно привлекать инвестиции и средства федеральных программ на модернизацию инфраструктуры, строительство новых средств размещения и развлекательных комплексов. Сейчас развитие курортов упирается в проблему значительной изношенности объектов водоснабжения и водоотведения, ограниченности дорожной сети, нехватки современных транспортных развязок. Решить ее должен План комплексного развития городов-курортов Кавминвод до 2030 года.

Между тем

В Кисловодске модернизируют всю систему водоотведения. Из-за увеличившегося населения города и возросшего турпотока существующая инфраструктура уже не справляется с объемом поступающих отходов. Особенно остро стоит вопрос реконструкции основного канализационного коллектора на проспекте Победы. С него и планируют начать, чтобы повысить его надежность и увеличить пропускную способность с 28 до 68 тысяч кубометров в сутки. Как пояснили в краевом министерстве жилищно-коммунального хозяйства, помимо этого будут построены разгрузочные коллекторы и канализационные насосные станции. Стоимость строительно-монтажных работ предварительно оценивается в 2,2 миллиарда рублей.

Параллельно подготовлено техническое задание на проектирование второй нитки межгородского канализационного коллектора, в который поступают стоки из Кисловодска и других населенных пунктов КМВ. Из бюджета на этот объект выделено 400 миллионов рублей.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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