На курорте "Эльбрус" откроют мобильные лаборатории ПЦР-тестирования

На горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии уже в этом сезоне могут появиться мобильные лаборатории для проведения ПЦР-тестов. Как отметил глава республики Казбек Коков во время визита на курорт вице-премьера Александра Новака, введение QR-кодов для проезда на канатных дорогах станет главным вызовом в зимнем сезоне. Об этом сообщили в АО "КАВКАЗ.РФ".

- Мы готовы работать в связке с курортом, помогать в создании мобильных лабораторий ПЦР-тестирования, чтобы помочь здоровым, но пока непривитым гостям кататься. Приложим все усилия, чтобы новый порядок не отразился негативно на отдыхе гостей региона и горнолыжном сезоне в целом, - заявил Коков.

Механизм пропуска туристов на канатку планируется оттачивать в ходе зимнего сезона. По словам главы региона, работа должна быть организована бесперебойно.

В предстоящем сезоне на курорте "Эльбрус" гостям будут доступны три очереди современных гондольных канатных дорог и 17 километров трасс. Чтобы получить ски-пасс, нужно будет предъявить кассиру QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест, который действует 72 часа.