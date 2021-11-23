Ставропольцы в 2021 году взяли в 1,5 раза больше кредитов, чем в прошлом

Жители региона за девять месяцев 2021 года взяли на 44 процента больше ссуд (всего 198,7 миллиарда рублей), чем за аналогичный период 2020-го. Такие данные привела пресс-служба отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России. По мнению экспертов, ставропольцы рискуют оказаться закредитованными.

Самый большой рост показала ипотека. Сумма выданных жилищных займов увеличилась на 49 процентов и достигла отметки 44,7 миллиарда рублей. Как сообщил управляющий отделением Георгий Тикунов, кредитование продолжает расти высокими темпами, так как заемщики хотят успеть взять ссуду под низкие проценты. Например, в сентябре средневзвешенная ставка по жилищным займам на Ставрополье составила 7,85 процента годовых.

- Резкий рост ипотечного кредитования произошел на фоне продления льготных госпрограмм. В середине года власти ужесточили условия льготной ипотеки, однако частично эти ужесточения компенсировались смягчением условий семейной ипотеки, - говорит аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов.

Потребительское кредитование не сильно отстало от ипотечного и показало рост на 42 процента (154 миллиарда рублей). Эксперты считают, что у такой динамики несколько причин, в том числе низкая стоимость займов.

При этом аналитики расходятся в предположениях, что мотивирует ставропольцев брать кредиты. Игорь Додонов считает, что граждане занимают деньги на фоне общего восстановления экономики после кризиса. В свою очередь, заместитель управляющего отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России Игорь Шапин полагает, что жители региона ждут роста инфляции:

- Такие ожидания меняют потребительское поведение. Граждане начинают больше тратить, а не сберегать, покупать сейчас, пусть даже в кредит, пока цены не выросли еще больше. Но данное поведение провоцирует дальнейшее увеличение стоимости товаров и услуг.

За год общий кредитный портфель ставропольцев вырос на 20,4 процента. На первое октября жители края задолжали банкам 326,8 миллиарда рублей. Для сравнения: бюджет региона на 2021 год утвержден в сумме 144,2 миллиарда. И хотя просроченная задолженность не увеличивается вместе с ростом кредитования, эксперты сходятся в том, что определенный риск все же имеется.

- Быстрый рост кредитования физлиц вызывает опасения. В условиях стагнации реальных доходов граждан он может привести к закредитованности населения, что в среднесрочной перспективе представляет угрозу для финансовой стабильности страны, - добавляет Игорь Додонов.

Центробанк уже начал принимать меры, чтобы "охладить" рынок кредитования. Одна из них - увеличение ключевой ставки с марта 2021 года до 7,5 процента. Игорь Додонов отмечает, что такая мера срабатывает не сразу, поскольку кредитные ставки растут вслед за ключевой с задержкой. Тем не менее она должна в том числе притормозить инфляцию.

Другая мера - удорожание займов для тех, кто уже должен банкам слишком много. С первого октября выросли надбавки к коэффициентам риска по кредитам для заемщиков с показателем долговой нагрузки, превышающим 50 процентов. Иными словами, если гражданину приходится отдавать банкам больше половины своих доходов, то новые ссуды обойдутся ему дороже.

А для злостных должников вообще могут ввести лимиты. Соответствующий законопроект уже принят в первом чтении в Госдуме. Ограничения могут коснуться и держателей кредитных карт. По словам Игоря Шапина, они станут главными при регулировании потребительского кредитования в 2022 году.