Ставропольские предприниматели назвали главные проблемы в пандемию

Около 56 процентов ставропольских предпринимателей в 2021 году не смогли вернуться к доковидным оборотам. Восстановить или улучшить показатели удалось трети бизнесменов. Остальные закрыли свои фирмы или сменили сферу деятельности.

Таковы результаты исследования, которое провел аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей РФ. Мониторинг состояния бизнеса и эффективности мер господдержки проходил в конце октября по всей стране. В Ставропольском крае в опросе приняли участие руководители и владельцы 207 компаний. Они также рассказали о препятствиях в их работе и о том, какую помощь от государства получили во время пандемии.

Отвечая на вопрос, что мешает строить бизнес, более 67 процентов респондентов указали в числе причин рост издержек из-за повышения закупочных цен и стоимости услуг контрагентов. Свыше трети предпринимателей отметили, что удорожание составило 30-50 процентов, а пятая часть бизнесменов заявила о более чем 50-процентом росте.

На втором месте в списке проблем оказался низкий спрос, который так и не вернулся на допандемийный уровень - об этом сообщили 56 процентов предпринимателей. А 53 процента их коллег пожаловались на нестабильность режима ограничений. Предприниматели не знают, что будет завтра: новые запреты или послабления, что осложняет стратегическое планирование.

Также в числе проблем предприниматели назвали невозможность рассчитаться с лизинговыми компаниями или с банками по кредитам и сложности с арендой.

- У нас нет дешевых кредитов, - говорит региональный бизнес-омбудсмен Кирилл Кузьмин. - Самая большая доля отказов в кредитовании приходится на малый бизнес. Кроме того, чем меньше средств предоставляет заемщик, тем выше процент.

Пятая часть опрошенных предпринимателей призналась, что испытывает трудности с выплатой налогов. Несмотря на это, как отмечает ставропольский бизнес-омбудсмен, ФНС отчиталась в росте собранных платежей. В регионе в первом полугодии ФНС доначислила примерно 4,3 миллиарда рублей, в 2020 году эта сумма составила три миллиарда, в 2019-м - 1,3 миллиарда.

По мнению Кузьмина, налоговая нагрузка на бизнес остается стабильно высокой. Также не ослабевает внимание контрольно-ревизионных органов. Лишь 13,7 процента ставропольских предпринимателей заметили сокращение количества проверок. Столько же заявили о том, что контрольные службы стали наведываться гораздо чаще. Остальные 72,6 процента не ощутили большой разницы с доковидными временами.

- Когда дело касается предпринимательства, то постоянно говорят о необходимости "регуляторной гильотины", но надзорные органы как действовали, так и действуют, ничего не меняется, - посетовал общественный представитель АСИ в Ставропольском крае Сергей Несмелов.

Согласно данным мониторинга, в случае нового локдауна 10,2 процента предпринимателей будут вынуждены распустить всех сотрудников, 28,2 процента избавятся от части коллектива ради сохранения бизнеса. Пятая часть попытается сохранить штат, используя финансовые резервы, а треть - с помощью господдержки.

Правда, получить ее ставропольским предпринимателям не так-то просто. 36,9 процента респондентов заявили, что не смогли воспользоваться ею, хотя пытались. Без проблем антикризисные инструменты применили 42,7 процента бизнесменов. Кстати, Кирилл Кузьмин отмечает, что объявленные во время пандемии меры не были нацелены именно на поддержку бизнеса:

- На самом деле они все направлялись на поддержку рынка труда, то есть предприниматели, получившие грант или кредит, не могли потратить средства на сохранение или развитие бизнеса, деньги предоставлялись на выплату заработной платы. Тут есть принципиальные различия.

По мнению бизнес-омбудсмена, чтобы среднее и малое предпринимательство развивалось, у бизнесменов должен быть доступ к дешевым деньгам. Кроме того, государству нужно активнее бороться с коррупцией, которая в некоторых компаниях стала одним из бизнес-процессов. Порой она выходит за рамки экономической целесообразности, но является залогом выживания.