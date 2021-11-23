В Дагестане ликвидирована мастерская по переделке оружия

В пригороде Махачкалы сотрудники МВД и ФСБ обнаружили подпольный цех по переделке охолощенного оружия под боевое.

Хозяин незаконной оружейной мастерской задержан.

Как сообщает Интерфакс, незаконное производство располагалось в поселке Хушет. При обыске у подозреваемого изъяли два пистолета Макарова, пистолет Стечкина и другой образец оружия. Найдены также боеприпасы и магазины от автоматического оружия.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело статье 222 УК РФ - "Незаконное изготовление и оборот оружия".