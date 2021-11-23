В Дагестане селекционер организовал бизнес на продаже редких растений

Селекционер Теймур Габибов организовал бизнес на продаже редких растений. Он приобретает экзотические кустарники и деревья, выращивает их и затем продает плоды всем желающим.

Кстати, Теймур два десятка лет назад одним из первых в республике начал выращивать хурму в промышленных масштабах. После него этим фруктом заинтересовались многие садоводы, и сегодня дагестанская хурма продается по всей стране.

Тагиркент-Казмаляр - небольшое село, расположенное в Магарамкентском районе Дагестана на границе с Азербайджаном. Габибова здесь знают все - ведь он владелец уникального ботанического сада. Его Теймур заложил на собственном приусадебном участке.

Он с детства любил заниматься растениями. Когда Теймур был еще школьником, отец научил его некоторым агрономическим премудростям (например, окулировке и обрезке). Поэтому проблем с выбором профессии у парня не возникло - он поступил на факультет плодоовощеводства и виноградарства Дагестанского сельскохозяйственного института. Долгое время Габибов работал научным сотрудником Дербентской селекционной опытной станции, защитил кандидатскую диссертацию. Но три года назад ушел.

- Зарплата у меня была около десяти тысяч рублей. И как в таких условиях заниматься наукой? - задает риторический вопрос кандидат.

Коллекционированием экзотических растений он увлекся в середине 2000-х, деревья и кустарники высаживал на своем участке в 15 соток. Сейчас в его ботаническом саду около 250 видов со всего света. Некоторые названия - мушмула японская, клубничное дерево, вьетнамский бамбук, мексиканская юкка - знакомы только специалистам.

- Жена первое время сетовала, почему я, как все односельчане, не использую участок по назначению - не сажаю картошку, помидоры и огурцы. Потом привыкла, - улыбается селекционер.

Рассаду и саженцы он привозит из Азербайджана, Ирана, Турции, а также из разных регионов России. Первой экзотикой стала пальма. Сеянцы он купил в Азербайджане. В селе поначалу посмеивались над чудачествами Теймура. Но когда растения принялись, экспериментатора зауважали.

Гордость селекционера - небольшая плантация киви. Этот тропический фрукт отлично прижился в южном Дагестане.

- Хороший урожай киви дает примерно на десятый год с момента посадки, со своих кустов я собираю по сто килограммов. У меня есть куст, которому уже 16 лет, с него получил 200 килограммов, - рассказывает Теймур.

Также на его приусадебном участке растет дерево гинкго билоба, которое считается одним из самых древних в мире. Из его семян Габибов делает лекарственные настойки.

Благодаря интернету семена экзотических растений сейчас можно заказать из любой точки мира. Теймур состоит в различных группах в соцсетях, где такие же энтузиасты, как он, со всей страны обмениваются опытом, как экзотику высаживать и акклиматизировать. Также они обмениваются посадочным материалом.

От научной деятельности после ухода с работы селекционер не отказался. На своем участке он активно изучает приживаемость растений в условиях южного Дагестана, пытается вывести новые сорта.

Свои эксперименты начал с хурмы. Раньше этот фрукт в регион завозили из Азербайджана и Ирана. После того, как на заре 2000-х Теймур заложил первую промышленную плантацию данной культуры, хурму начали выращивать по всей округе. Сейчас Магарамкентский район - лидер в регионе по ее производству. Под хурму здесь отведено около 150 гектаров - с каждого собирают 20-25 тонн продукции. Аграрии надеются, что нынешний урожай (уборка пока идет) будет больше прошлогоднего, на котором негативно сказались плохие погодные условия.

Завозимые сорта не всегда идеально подходят для местных условий. Поэтому Теймур и проводит над ними эксперименты. Уже получены первые сортоформы. Однако, чтобы пройти все проверки и попасть в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, нужно длительное время - до 15 лет. Саженцы и рассаду он выращивает на своем участке, теплицы не использует - климат позволяет.

- Бытует мнение, что пальмы в наших условиях не выживают. Это не так. Прижившееся у меня растение семейства пальмовых - трахикарпус - выдерживает морозы до минус 15 градусов, - рассказывает Теймур.

Посадочный материал у селекционера покупают жители соседних сел, а также владельцы частных домов в разных городах Дагестана. Цена зависит от размера и возраста саженцев и варьируется от 300 до нескольких тысяч рублей.

- Я выращиваю культуры для ландшафтного дизайна в частных дворах, а не для каких-то крупных проектов. Сейчас многие хотят сделать у себя что-то оригинальное. Всех покупателей консультирую, как ухаживать за растениями, - говорит Теймур.

Между тем новости о необычном саде Габибова уже разлетелись не только по Дагестану, но и за его пределами. Второй год турфирмы возят к нему гостей полюбоваться на необычные деревья и кустарники. Это также дает небольшой доход агроному-энтузиасту. Полуторачасовая экскурсия по саду стоит 150 рублей с человека. По ее окончании Теймур угощает посетителей вкусным чаем, заваренным из собранных в его саду целебных трав.

Кстати

Всего существует более 200 сортов хурмы. Основным поставщиком сочных плодов на российский рынок является Азербайджан. В РФ хурму выращивают преимущественно в Краснодарском крае и южной части Дагестана. Здесь климат очень благоприятен для различных экзотических культур.

В 2020 году в республике получили восемь тысяч тонн хурмы. Проблем с реализацией у аграриев не возникло - практически весь урожай оптовики забрали прямо из садов. Промышленной переработки этого фрукта пока нет. Жители сел его сушат или запекают в духовке. В Магарамкентском районе выращиванием этой культуры занимаются как в сельхозкооперативах, так и на личных подворьях. Площади садов разные - от двух до 15 гектаров. В основном посадки пока молодые. В районе есть питомники, где выращивают саженцы хурмы.

А в селе Татляр Дербентского района стали выращивать киви. В прошлом году с одного гектара получили первый урожай - около двух тонн. Его реализовали на территории республики. В перспективе здесь планируют организовать производство в более крупных масштабах.