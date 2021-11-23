В СКФО появился единый институт развития "Кавказ.РФ"

Единый институт развития СКФО, созданный на базе госкорпорации "Курорты Северного Кавказа" (КСК), официально стал АО "Кавказ.РФ". Новой госструктуре переданы полномочия упраздненных ранее "Корпорации развития Северного Кавказа" (КРСК) и АО "Курорт Эльбрус".

В пресс-службе "Кавказ.РФ" пояснили, что горные курорты "Архыз", "Эльбрус", "Ведучи" и "Мамисон" остаются под управлением единого института. Однако теперь он будет заниматься еще и финансированием инвестпроектов в реальном секторе экономики СКФО. При этом в АО заявили об обновлении инвестиционной политики. Так, ее главным инструментом станут займы по ставке три процента годовых. Полученный кредит при наличии гарантии банка может компенсировать до 70 процентов необходимой для реализации проекта суммы. Также существуют отдельные преференции для резидентов особых экономических зон (ОЭЗ), которым предоставляют софинансирование до 50 процентов общей стоимости проекта.

Главными задачами единого института станут формирование благоприятного инвестиционного климата на Северном Кавказе, управление ОЭЗ туристско-рекреационного типа, популяризация курортов СКФО на внутреннем и мировом рынках. В "Кавказ.РФ" добавили, что в скором времени появится единый центр компетенций, который станет отвечать за реализацию экономического потенциала Северного Кавказа и создание новых точек роста. Работа будет строиться по принципу "одного окна", такой подход позволит сократить количество административных процедур при получении инвесторами господдержки.

- До конца года будет подготовлена стратегия организации на ближайшие 10 лет, наша цель - не дублировать существующие, а предоставлять недостающие меры поддержки. К примеру, мы будем координировать оказание консультационных услуг инвесторам и инициаторам проектов и содействовать в получении помощи от государства, - пояснил генеральный директор "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев.

"Сейчас на Северном Кавказе актуально строить ресурсоемкие производства и организовывать переподготовку специалистов"

- Институт развития возьмет на себя роль связующего звена между бизнесом и государством, - добавил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

Как считает директор Северо-Кавказского института - филиала РАНХиГС Азамат Тлисов, данная модель, когда, обращаясь в один институт, бизнес может узнать обо всех мерах поддержки, существующих в конкретном регионе или округе, становится управленческим мейнстримом. По его мнению, создание "Кавказ.РФ" позволит активнее помогать предпринимателям. Новая структура предложит им комплексные решения, в которых будут учтены направления развития макрорегиона. Это сделает Северный Кавказ более привлекательным для инвесторов.

- Мы понимаем, что есть ряд инфраструктурных проблем, которые требуют от бизнеса дополнительных ресурсов. Однако СКФО обеспечен мощным человеческим капиталом, так как плотность населения здесь выше, чем в большинстве регионов страны. Но оставленный без внимания этот потенциал может утратить свою силу. Поэтому сейчас на Северном Кавказе актуально строить ресурсоемкие производства и организовывать переподготовку специалистов, - считает Тлисов.

Директор Института - филиала РАНХиГС также предостерег от "эффекта колеи", когда новой структуре сначала удается сделать рывок, но после ее сносит на проторенный предшественниками путь.

- По моему мнению, бизнес не доверяет институтам развития. К примеру, количество инвесторов на рынке туристических услуг СКФО не столь велико. Практически никто из предпринимателей не хочет допускать к управлению своими проектами таких больших игроков, какими были КСК и КРСК. Но без этого не обойтись. Потребуются серьезные усилия, чтобы распределить роли в совместном предпринимательстве. Решить данную проблему будет очень непросто, - заключил Азамат Тлисов.

Комментарий

Ярослав Кабаков, директор по стратегии инвестиционной компании "Финам":

- Инвестируемые в развитие инфраструктуры Северного Кавказа средства растут с каждым годом. Контроль над их расходованием и управление объектами, несомненно, эффективнее осуществлять с помощью единой структуры. Вполне вероятно, что, помимо планируемых "Кавказ.РФ" 11-миллиардных вложений в инвестпроекты Северного Кавказа, уже в следующем году мы увидим и рост инвестирования. Консолидация также даст возможность формировать более целостные программы развития.

Справка "РГ"

Корпорация развития Северного Кавказа и АО "Курорт Эльбрус" официально были упразднены весной по распоряжению правительства РФ. КРСК сформировали в 2010 году для привлечения инвесторов и участия в реализации производственных и инфраструктурных проектов на территории СКФО. Всего структура профинансировала 16 инвестпроектов, в том числе в интенсивном растениеводстве, высокотехнологичной промышленности и туризме. Компания "КСК" появилась в том же году для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туркластера. В октябре 2020 го правительство России утвердило дорожную карту реорганизации КРСК и КСК. Таким образом федеральные власти решили повысить эффективность обоих институтов и сократить операционные расходы компаний.