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23.11.2021 17:41

Аграриям Северо-Запада удалось избежать существенных потерь урожая

Текст: Ульяна Вылегжанина (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 265(8616)
Уборочная кампания в регионах Северо-Западного федерального округа вышла на финишную прямую. Аграрии завершают сбор картофеля и овощей, закладывают на хранение зерно. А также готовятся к сезону 2022 года, закупая семена и минеральные удобрения.

Несмотря на сложные погодные условия, существенных потерь урожая удалось избежать. Сбор некоторых культур даже превысил уровень прошлого года.

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
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Жара этим летом стояла даже в тех регионах, для которых она несвойственна. Самые серьезные потери понесли сельхозпроизводители в Поволжье, на Урале и в Центральном округе. Погодные катаклизмы не обошли стороной и регионы Северо-Запада.

Так, ленинградские сельхозпроизводители собрали в текущем году 142,1 тысячи тонн зерна. Это почти на 15 тысяч тонн меньше, чем в прошлом году, но сопоставимо со средними показателями за последние пять лет. Незначительное падение зафиксировано и в Калининградской области, здесь аграрии намолотили 700 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. По итогам послеуборочной доработки урожай составит 690 тысяч тонн - на 30 тысяч тонн, или на четыре процента, меньше, чем год назад.

- 2021 год - непростой год для растениеводов почти всех регионов Российской Федерации. Погодные "качели" отрицательно сказались на уровне урожайности ряда культур, а также на ходе уборочной кампании, - комментирует ситуацию министр сельского хозяйства Калининградской области Наталья Шевцова. - Особым стресс-фактором этого года стала аномально жаркая погода, установившаяся в июне - июле, в период налива зерна, что повлияло на выполненность и вес.

При этом, по словам министра, урожая хватит, чтобы полностью закрыть потребности региона. Они оцениваются в 513 тысяч тонн. Оставшиеся зерновые и зернобобовые отправятся на продажу за пределы области.

А вот сбор рапса в самом западном российском регионе превысил уровень прошлого года. После доработки аграрии получат 150 тысяч тонн этой технической культуры. В 2020-м показатель составил 146,6 тысячи тонн.

Тем временем в Калининградской области завершился озимый сев. Сельхозпроизводители отвели под рапс 44,1 тысячи гектаров, под озимые зерновые культуры - 85,9 тысячи гектаров. По сравнению с прошлым годом посевные площади увеличились.

- Хозяйства области сделали хороший задел на урожай 2022 года. Закуплены уже и семена, и минеральные удобрения, и средства защиты растений, что позволит обеспечить положительную динамику сельскохозяйственного производства, - подчеркивает Наталья Шевцова.

Фото: Эрик Романенко/ТАСС
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В Вологодской области жаркая погода также привела к дефициту влаги и, как следствие, снижению объемов производства зерна к уровню 2020-го.

Несмотря на все сложности, запасы ключевых сельскохозяйственных культур в регионе превысили прошлогодние показатели. Местная продукция в избытке будет представлена на полках магазинов. Этого удалось добиться благодаря грамотным подготовительным мероприятиям, применению современной техники и удобрений, тщательной защите растений.

Кроме того, после ввода в строй крупного аграрного комплекса выросли площади, отведенные под выращивание тепличных овощей. Всего в этом году в регионе планируют собрать более девяти тысяч тонн овощей закрытого грунта.

- Еще одной культурой, которая имеет перспективу в нашей области по увеличению производства, является рапс, - продолжает Николай Виноградов. - Выращивание рапса на семена осуществляется уже в трех основных сельскохозяйственных районах: в Вологодском, Грязовецком и Шекснинском. В текущем году рапса на семена посеяно на площади 2,1 тысячи гектаров. Обмолочено 1,9 тысячи гектаров, получено 2,8 тысячи тонн семян.

Прямая речь

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства РФ:

- Прогноз мы сформировали еще весной, закладывая возможные погодные риски. Собственно, они и реализовались. В этом году ситуация во многих регионах крайне неблагоприятная, в 16 введен режим ЧС из-за засухи, ливней и других факторов. Если бы не эти обстоятельства, в 2021 году аграрии вышли бы на новый рекорд.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область СЗФО Калининградская область СЗФО Вологодская область

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