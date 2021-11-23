Более 28 тысяч жителей Северо-Запада подали заявки на догазификацию

Напомним: в 2021 году в России запустили двухлетнюю программу догазификации для тех населенных пунктов, где уже проложены внутригородские и внутрипоселковые распределительные сети. Но для того чтобы газ пришел в конкретный дом, к нему надо проложить свою трубу. Программа призвана ускорить этот процесс. Главный стимул - за прокладку такого "персонального" газопровода до границ земельного участка потребителю платить не придется. Однако обойтись без финансовых затрат он все же не сможет. Тянуть "ветку" до дома и закупать необходимое оборудование надо за свой счет. А это сами трубы, отопительный котел, плита, счетчики и газоанализатор.
- По сути, мы перешли на новую модель газификации, которая принципиально отличается от прежней, - отметил генеральный директор компании по реализации природного газа в РФ Сергей Густов на семинаре в Петербурге. - Теперь регионам уже не надо искать средства на строительство внутрипоселковых газопроводов и так называемой последней мили до границ земельных участков. Всю эту линейку строит единый оператор газификации. Что касается внутренних сетей, то, как правило, частные дома расположены всего в нескольких метрах от забора, поэтому расходы владельцев должны быть посильными.
На электронном портале программы можно не только подать заявку на догазификацию, но и с помощью специального калькулятора рассчитать ее стоимость для конкретного потребителя. По данным газовой компании, в среднем по стране для жилого дома площадью 200 квадратных метров потребуется до 85 тысяч рублей. Много это или нет - зависит от доходов семьи.
Стоимость прокладки труб по участку составит примерно треть общей суммы: 25 тысяч рублей за десять метров газопровода. Остальное придется потратить на внутридомовое оборудование. К примеру, двухконтурный котел обойдется в 29-38 тысяч рублей. Разумеется, цена во многом зависит от производителя. Специалисты советуют не гнаться за мировыми брендами: импортозамещение в этой сфере успешно состоялось, и теперь можно приобрести качественное оборудование российского производства по приемлемой стоимости.
Накануне зимы спрос на газовые плиты и котлы традиционно растет, поэтому они могут подорожать. Но цены на эту жизненно важную технику находятся на контроле федерального штаба по газификации.
Надо отметить, что в 50 регионах РФ введены компенсации и субсидии на проведение газа в частные дома для всех или для льготных категорий граждан. К примеру, жители Ленинградской области смогут получить 180 тысяч рублей на прокладку сети до частного дома и покупку котла с плитой. Это с лихвой покрывает расчеты газовиков.
Всего на Северо-Западе на догазификацию поступило более 28 тысяч заявок из десяти регионов. Но проблема в том, что до многих территорий федерального округа, в основном северных и сельских, газ вообще не дошел, поэтому и домовладениям остается о нем только мечтать. За его проведение бьется вся Мурманская область, которая сейчас отапливается дорогим мазутом. Газификация Карелии на конец 2020 года составляла всего восемь процентов, Поморья - 26 процентов, Республики Коми - 45. А наиболее благополучные в этом плане регионы СЗФО - Калининградская, Ленинградская и Вологодская области (соответственно 84, 69 и 63 процента).
Проблема газификации регионов решается по отдельной программе, рассчитанной на 2021-2025 годы. В той же Ленинградской области к ее завершению обещают обеспечить стопроцентную газификацию, но с оговоркой: технически возможную. По факту это может быть 90 процентов территории. Но далеко не везде можно и нужно тянуть трубопровод. К примеру, удаленные поселения, в которых постоянно живут всего несколько человек, газифицировать нет смысла.
- Есть много других способов обеспечить топливом малонаселенные пункты, - пояснил Сергей Густов. - Схема газоснабжения региона разрабатывается на основе его топливно-энергетического баланса. Куда должен прийти природный газ, определяют власти региона, им это виднее. И под стопроцентной газификацией мы имеем в виду наполнение генеральной схемы энергоснабжения субъекта РФ.?Очевидно, что тянуть 30-километровый газопровод туда, где проживают два человека, нецелесообразно. Отопление дровами еще никто не отменял. Или, например, есть регионы, где добывают уголь, и он больше подходит для них в качестве топлива. Там, где работают нефтеперерабатывающие заводы, можно использовать такую их продукцию, как сжиженный углеводородный газ.
И все же обычный природный газ для многих потребителей считается оптимальным топливом. Как только в город или поселок прокладывают новый трубопровод, все его жители автоматически попадают в программу догазификации. Для этого дом должен быть зарегистрирован как объект капитального строительства. Еще одно условие - газ надо использовать исключительно в личных, семейных, домашних целях, а не в коммерческих. После подачи заявки с потребителем заключается договор, который определяет сроки проведения трубопровода до участка.
На каких условиях можно протянуть газопровод до садового некоммерческого товарищества? Этот вопрос волнует многих, ведь фактически многие дачные кооперативы превратились в территории индивидуального жилищного строительства, где люди живут постоянно.
Как поясняют в газовой компании, если СНТ находится в границах населенного пункта, то до территории товарищества распределительную сеть проложат бесплатно. А вот разводка газа по домам должна осуществляться за счет средств членов СНТ или дачного кооператива.