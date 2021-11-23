Более 28 тысяч жителей Северо-Запада подали заявки на догазификацию

Предварительные итоги программы социальной газификации показали, что далеко не все россияне используют возможность бесплатно протянуть трубу до своего земельного участка. Всего с начала года граждане подали 471 тысячу таких заявок, из них 90 тысяч исполнены, то есть газопровод до забора проложен. Однако лишь 23 тысячи из этих заявителей продлили трубу до самого дома, купили газовое оборудование и счастливо пользуются относительно недорогим топливом.

Напомним: в 2021 году в России запустили двухлетнюю программу догазификации для тех населенных пунктов, где уже проложены внутригородские и внутрипоселковые распределительные сети. Но для того чтобы газ пришел в конкретный дом, к нему надо проложить свою трубу. Программа призвана ускорить этот процесс. Главный стимул - за прокладку такого "персонального" газопровода до границ земельного участка потребителю платить не придется. Однако обойтись без финансовых затрат он все же не сможет. Тянуть "ветку" до дома и закупать необходимое оборудование надо за свой счет. А это сами трубы, отопительный котел, плита, счетчики и газоанализатор.

- По сути, мы перешли на новую модель газификации, которая принципиально отличается от прежней, - отметил генеральный директор компании по реализации природного газа в РФ Сергей Густов на семинаре в Петербурге. - Теперь регионам уже не надо искать средства на строительство внутрипоселковых газопроводов и так называемой последней мили до границ земельных участков. Всю эту линейку строит единый оператор газификации. Что касается внутренних сетей, то, как правило, частные дома расположены всего в нескольких метрах от забора, поэтому расходы владельцев должны быть посильными.

На электронном портале программы можно не только подать заявку на догазификацию, но и с помощью специального калькулятора рассчитать ее стоимость для конкретного потребителя. По данным газовой компании, в среднем по стране для жилого дома площадью 200 квадратных метров потребуется до 85 тысяч рублей. Много это или нет - зависит от доходов семьи.

Стоимость прокладки труб по участку составит примерно треть общей суммы: 25 тысяч рублей за десять метров газопровода. Остальное придется потратить на внутридомовое оборудование. К примеру, двухконтурный котел обойдется в 29-38 тысяч рублей. Разумеется, цена во многом зависит от производителя. Специалисты советуют не гнаться за мировыми брендами: импортозамещение в этой сфере успешно состоялось, и теперь можно приобрести качественное оборудование российского производства по приемлемой стоимости.

Накануне зимы спрос на газовые плиты и котлы традиционно растет, поэтому они могут подорожать. Но цены на эту жизненно важную технику находятся на контроле федерального штаба по газификации.

Надо отметить, что в 50 регионах РФ введены компенсации и субсидии на проведение газа в частные дома для всех или для льготных категорий граждан. К примеру, жители Ленинградской области смогут получить 180 тысяч рублей на прокладку сети до частного дома и покупку котла с плитой. Это с лихвой покрывает расчеты газовиков.

Всего на Северо-Западе на догазификацию поступило более 28 тысяч заявок из десяти регионов. Но проблема в том, что до многих территорий федерального округа, в основном северных и сельских, газ вообще не дошел, поэтому и домовладениям остается о нем только мечтать. За его проведение бьется вся Мурманская область, которая сейчас отапливается дорогим мазутом. Газификация Карелии на конец 2020 года составляла всего восемь процентов, Поморья - 26 процентов, Республики Коми - 45. А наиболее благополучные в этом плане регионы СЗФО - Калининградская, Ленинградская и Вологодская области (соответственно 84, 69 и 63 процента).

Стоимость прокладки труб по участку: 25 тысяч рублей за 10 метров газопровода

Проблема газификации регионов решается по отдельной программе, рассчитанной на 2021-2025 годы. В той же Ленинградской области к ее завершению обещают обеспечить стопроцентную газификацию, но с оговоркой: технически возможную. По факту это может быть 90 процентов территории. Но далеко не везде можно и нужно тянуть трубопровод. К примеру, удаленные поселения, в которых постоянно живут всего несколько человек, газифицировать нет смысла.

- Есть много других способов обеспечить топливом малонаселенные пункты, - пояснил Сергей Густов. - Схема газоснабжения региона разрабатывается на основе его топливно-энергетического баланса. Куда должен прийти природный газ, определяют власти региона, им это виднее. И под стопроцентной газификацией мы имеем в виду наполнение генеральной схемы энергоснабжения субъекта РФ.?Очевидно, что тянуть 30-километровый газопровод туда, где проживают два человека, нецелесообразно. Отопление дровами еще никто не отменял. Или, например, есть регионы, где добывают уголь, и он больше подходит для них в качестве топлива. Там, где работают нефтеперерабатывающие заводы, можно использовать такую их продукцию, как сжиженный углеводородный газ.

И все же обычный природный газ для многих потребителей считается оптимальным топливом. Как только в город или поселок прокладывают новый трубопровод, все его жители автоматически попадают в программу догазификации. Для этого дом должен быть зарегистрирован как объект капитального строительства. Еще одно условие - газ надо использовать исключительно в личных, семейных, домашних целях, а не в коммерческих. После подачи заявки с потребителем заключается договор, который определяет сроки проведения трубопровода до участка.

Тем временем

На каких условиях можно протянуть газопровод до садового некоммерческого товарищества? Этот вопрос волнует многих, ведь фактически многие дачные кооперативы превратились в территории индивидуального жилищного строительства, где люди живут постоянно.

Как поясняют в газовой компании, если СНТ находится в границах населенного пункта, то до территории товарищества распределительную сеть проложат бесплатно. А вот разводка газа по домам должна осуществляться за счет средств членов СНТ или дачного кооператива.