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23.11.2021 19:16
Рубрика: Общество

Молодые русисты из балканских стран соберутся в Санкт-Петербурге

Текст: Елена Новоселова
В Санкт-Петербурге открывается молодежный семинар русистов-филологов по поддержке русского языка в балканских государствах.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В нем примут участие студенты Болгарии, Боснии и Герцеговины, Италии, Северной Македонии, Сербии, Турции и Хорватии.

Фото: Первый канал
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"Поддержка русского языка на Балканах - перспективный проект, который мы реализуем при поддержке Минобрнауки России, - рассказывает руководитель департамента управления проектами Института Пушкина Дина Горбатова. - Участниками семинара станут лучшие из лучших, прошедшие конкурсный отбор 10 человек на место. Мы будем общаться с молодыми лидерами профессионального сообщества русистов балканских стран, проводить мозговые штурмы, вместе обсуждать, как повысить привлекательность русского языка для изучения".

Первая тема курса - положение русского языка на Балканах.

Участники поделятся информацией о ситуации в своих странах, расскажут, что мотивирует школьников и студентов к изучению русского языка, с какими трудностями они сталкиваются.

Справка "РГ"

Темы занятий: "Урок как образовательное событие", "Профессиональный портрет преподавателя РКИ: формат 2.0", "Педагогический дизайн в цифровой среде: принципы и алгоритмы проектирования онлайн-курсов", "Лингвокультурологический аспект преподавания РКИ".

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