Мурманская область одной из первых в России открыла горнолыжный сезон

Мурманская область стала одним из первых российских регионов, открывшим горнолыжный сезон. Торжественный старт ему был дан у подножия горы Айкуайвенчорр, где расположен популярный горнолыжный курорт "Большой Вудъявр". В церемонии открытия приняли участие министр спорта РФ Олег Матыцин, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев.

20 ноября 2021 года - дату старта горнолыжного сезона - можно считать значимой вехой в развитии спорта и туризма в Заполярье. Как и в других регионах, катание на горных лыжах в Мурманской области до сих пор начиналось во второй половине декабря.

Горнолыжный курорт "Большой Вудъявр" создала и развивает компания "ФосАгро". Глава компании Андрей Гурьев подчеркнул, что впервые в своей истории сезон на горнолыжном курорте открывается на три недели раньше обычного срока. Важно, что сезон станет самым продолжительным в России - восемь месяцев.

Но раннее начало работы "Большого Вудъявра" не единственный подарок для любителей скорости, снега и адреналина. На вершине горы Айкуайвенчорр рядом с подъемником был торжественно открыт уникальный ресторанный комплекс "Плато", расположенный на высоте 820 метров. Это здание цилиндрической формы с панорамным обзором на окружающие горы Хибинского массива. Единовременно заведение способно обслуживать до трехсот посетителей - больше, чем уже действующие кафе и закусочные курорта, вместе взятые. Строительство "Плато" профинансировано компанией "ФосАгро", которая вложила в этот проект более 400 миллионов рублей.

Успешно реализованный, несмотря на всю его технологическую сложность, проект ресторана "Плато" входит в число резидентов Арктической зоны РФ и был представлен председателю Правительства России Михаилу Мишустину год назад во время его визита в Заполярье. Благодаря статусу резидента АЗРФ инвестору были предоставлены значительные преференции. В результате в Хибинах появилась еще одна точка притяжения туристов, которая дает возможность гостям и жителям Мурманской области посетить Кировск, чтобы отдохнуть, покататься на лыжах, полюбоваться прекрасными горными пейзажами и вернуться домой с хорошим настроением.

"Мы хотим создать для сотрудников нашей компании и членов их семей, для туристов, которые приезжают в регион, новое качество жизни и отдыха", - подчеркнул глава "ФосАгро".

Инвестиции в развитие горнолыжного курорта и всю инфраструктуру туристического кластера Хибин дают основу для развития среднего и малого бизнеса. И эти инвестиции продолжаются. По словам Андрея Гурьева, в ближайшем будущем запланирована реконструкция аэропорта Хибины, услугами которого ежегодно пользуются около 150 тысяч человек. Уже сегодня ясно, что пассажиропоток будет расти. Помимо этого, компания

"ФосАгро" намерена построить недалеко от подъемников крупный гостиничный центр с аквапарком. Отель станет не только местом комфортного размещения гостей Кировска, но и центром проведения конференций встреч и разнообразных мероприятий.

- Взаимодействие правительства Мурманской области и бизнес-сообщества - хороший пример для других регионов, - подчеркнул Олег Матыцин. - Очень рад, что на спортивной карте России возрождается яркая звезда Кировска. Те условия, которые созданы и на склонах, и в сервисе, отвечают международным стандартам. Я абсолютно уверен, что очень скоро сюда потянутся иностранные туристы благодаря комфортной логистике и очень позитивной энергетике этого курорта.

Помимо горнолыжного комплекса, Олег Матыцин и Андрей Чибис побывали на лыжном стадионе "Тирвас", где в эти дни проходила "Хибинская гонка" (соревнования официального календаря Международной федерации лыжных видов спорта) на призы компании "ФосАгро". В ней приняли участие около четырехсот спортсменов из 26 регионов России, а также Казахстана и Беларуси. В сезоне лыжных гонок России это первые старты. Провести их позволяет не только северный климат с ранней и продолжительной зимой, но и система искусственного оснежения стадиона. Олимпийские чемпионы, которые присутствовали на соревнованиях в качестве почетных гостей, дали мастер-класс для учащихся спортшколы. Гости познакомились со спортивным комплексом, пообщались с юными спортсменами и их наставниками.

- Как вы относитесь к поражениям? - поинтересовался у министра спорта один из учеников спортшколы.

- К поражениям я отношусь с уважением, - в невольную рифму ответил Олег Матыцин. - Они дают опыт, без них невозможно добиться побед.

Также министр посетил молодежно-культурный центр "ДРОЗД" - универсальное пространство для образовательных мероприятий, занятий спортом и творчеством, открытое весной текущего года. ДРОЗД - это аббревиатура "Детям России - образование, здоровье и духовность". Этот проект стал ключевым в стратегии социальной ответственности "ФосАгро". Как и самой компании, ему исполнилось уже 20 лет, и инициатором его создания стал Андрей Григорьевич Гурьев - заместитель председателя совета директоров ПАО "ФосАгро". Центр включает в себя четыре спортивных зала, конференц-зал, open space для организации спортивных выставок, восстановительный центр с сауной и центр "Навигатор здоровья", а также тир с оружейной комнатой и профессиональный центр сдачи ГТО.

Затем Олег Матыцин посетил Кировскую школу олимпийского резерва по горнолыжному спорту. В текущем году при участии федерального бюджета для школы были построены административно-спортивный комплекс, горнолыжный подъемник, система искусственного оснежения. В здании комплекса расположены три спортивных зала - тренажерный, игровой и батутно-акробатический, а также сауна, раздевалки, кабинет врача, ремонтная мастерская для инвентаря, боксы для ратрака и снегоходов.

В новом центре "ДРОЗД" молодежь Кировска может заниматься спортоми проводить досуг с пользой. Фото: Александр Тимощук

Инфраструктура Кировской СШОР позволяет проводить соревнования не только всероссийского, но и международного уровня. Эта тема в числе прочих была затронута в ходе беседы Олега Матыцина и Андрея Чибиса с тренерами и спортивным активом Кировска. Педагоги и спортсмены предложили главе Минспорта сделать школу базой подготовки национальной сборной по горным лыжам. Министр отнесся к этой инициативе с одобрением и отметил, что в Кировске есть все условия для развития спорта высших достижений.

- Здесь уникальные природные условия. Многие страны сейчас ограничены в возможностях из-за того, что нет снега. Здесь есть снег - чистый, натуральный. И Кубок России по горным лыжам, который сейчас проходит здесь, не был бы возможен где-то в других местах, - отметил министр. - Чтобы готовить сборную, здесь должны быть условия для круглогодичной подготовки. Надеюсь, что в ближайшие год-два мы с правительством области эту задачу решим.

Справка "РГ"

"Большой Вудъявр" - самый высокогорный курорт на Северо-Западе России, который входит в топ-10 лучших горнолыжных курортов страны. Здесь имеются подготовленные трассы любого уровня сложности общей протяженностью около 30 километров - от "зеленых" для новичков до "черных" для профессионалов. Из 25 трасс "Большого Вудъявра" 16 имеют искусственное освещение, что позволяет лыжникам пользоваться услугами курорта даже в полярную ночь в декабре и январе. Курорт оборудован системой современных подъемников.

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