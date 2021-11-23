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23.11.2021 18:02
Рубрика: Происшествия

На тренера по плаванию и чемпионку мира завели дела из-за маски в Пулково

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге в отношении заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина и многократной чемпионки мира и Европы Виталины Симоновой возбуждены административное и уголовное дела. Причиной стал конфликт в Пулково из-за медицинской маски.

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Как сообщает Следственный комитет о Санкт-Петербургу, тренеру вменяют административное правонарушение - он отказался надевать маску в аэропорту и тогда работники Пулково вызвали полицию. Далее, как отмечается в релизе СК по Петербургу, тренер оказал неповиновение и тогда в отношении него была применена физическая сила.

А вот на спортсменку завели уголовное дело, ей вменяют оскорбление сотрудников правоохранительных органов. Девушка, ставшая свидетельницей инцидента, оскорбила сотрудников полиции, задерживавших тренера. В городском СК полагают, что действовала спортсменка из хулиганских побуждений.

Девушку отпустили под подписку о невыезде. В ближайшее время суд изберет ей меру пресечения.

Видео инцидента Виталина Симонова выложила на своей странице в Instagram. Из-за присутствия в ролике ненормативной лексики "РГ" не может его опубликовать. Отметим, что девушка экспрессивно выражала несогласие с действиями сотрудников линейного отдела полиции, задерживавших Александра Ильина.

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