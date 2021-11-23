Роспотребнадзор Петербурга рассказал, как питаться во время пандемии

Специалисты петербургского управления Роспотребнадзора подготовили памятку о здоровом питании во время пандемии и том, какие группы продуктов важно включить в свой рацион.

"Каждый человек может внести вклад в борьбу с коронавирусом, соблюдая эпидемиологические требования и придерживаясь правил здорового образа жизни", - отмечают медики.

На первом месте в списке обязательных продуктов - фрукты. Если не свежие, то замороженные или консервированные. Но при этом надо помнить, что консервированные фрукты хранятся до двух лет, а замороженные фрукты - до девяти месяцев.

Затем - овощи. Как и фрукты, они могут быть свежими, замороженными или консервированными. При поиске овощных консервов сотрудники Роспотребнадзора советуют выбирать варианты с меньшим количеством соли и натрия.

Следующий пункт - белок и белковые продукты. Это не только мясо, но также орехи, семена и бобы. Например, одна чашка черной фасоли содержит около 15 граммов белка.

Под номером четыре - зерновые: пшеница, бурый рис, овес, гречка и так далее.

Замыкает топ-5 молочная продукция. При этом специалисты рекомендуют уменьшить в рационе количество молочных продуктов, содержащих большое количество жиров, например, плавленых сыров. Они не обеспечат организм кальцием и витамином D, но добавят лишних килограммов.