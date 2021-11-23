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Текст:   Марина Трубилина 
09:30 23.11.2021

Россияне стали в полтора раза чаще оформлять жилье в других регионах

За 10 месяцев нынешнего года число поданных россиянами экстерриториальных заявлений увеличилось на 42 процента, сообщает пресс-служба Росреестра.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

В целом с начала года до конца октября по экстерриториальному принципу было подано 498 тысяч заявлений на регистрацию прав и кадастровый учет. Это на 42 процента больше, чем за тот же период прошлого года (тогда было 350 тысяч).

Фото: PhotoXPress
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Позитивная динамика объясняется тем, что с февраля нынешнего года экстерриториальный прием документов стал доступен в многофункциональных центрах во всех регионах, отметила замруководителя Росреестра Елена Мартынова. Сегодня это можно сделать более чем в 3,5 тысячи МФЦ и на сайте Росреестра. "Граждане, проживая в одном регионе, дистанционно могут поставить на учет и зарегистрировать права на любое недвижимое имущество, находящееся в другом. Услуга показала востребованность у заявителей. В первую очередь, благодаря удобству: люди экономят время и денежные средства", - подчеркнула Мартынова.

Чаще всего экстерриториальными услугами Росреестра пользуются жители Северо-Западного, Центрального, Уральского и Южного федеральных округов. Среди регионов лидируют Санкт-Петербург (66,2 тысячи заявлений), Москва (45,2 тысячи), Челябинская область (44,7 тысячи), Крым и Севастополь (41,7 тысячи). На их долю приходится почти 40% от всех поданных экстерриториальных заявлений.

"Многие люди из северных регионов приобретают недвижимость на юге. Возможность подать документы онлайн или в МФЦ своего региона - определенный драйвер рынка недвижимости, который решил проблему отказа от операций с недвижимостью в силу сложной логистики процесса и высокой затратности", - отметил президент Российской гильдии риелторов, член Общественного совета при Росреестре Игорь Горский.

Учетно-регистрационные действия по экстерриториальному принципу проводятся в те же сроки, что и при обычном способе подачи документов для учета и регистрации. Это пять рабочих дней для кадастрового учета, семь рабочих дней для регистрации права собственности, а для одновременной процедуры кадастрового учета и регистрации прав - десять рабочих дней.

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