Село в НАО закрыли на карантин из-за коронавируса

В селе Оксино Ненецкого автономного округа зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Село закрыто на карантин.

- На сегодняшний день в населенный пункт было выполнено четыре санитарных рейса, по итогам вылетов пять пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 госпитализированы в Ненецкую окружную больницу, - сообщила руководитель департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО Елена Левина.

Сегодня под наблюдением медиков в селе лечатся 12 человек, за прошедшие сутки зарегистрировано четверо вновь заболевших.

По сообщению пресс-службы администрации НАО, сейчас свободный въезд на территорию села и выезд из него запрещены. Исключение - передвижение для обеспечения непрерывности деятельности организаций.

Как рассказали в профильном ведомстве, въезд и выезд людей за пределы села может допускаться только при наличии отрицательного результата ПЦР-тестирования, сертификата вакцинированного или переболевшего.

По информации департамента здравоохранения, в Оксино направлен необходимый запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты.

- Местному медработнику поручено выдавать медицинские маски жителям села из расчета их смены через каждые четыре часа, а также обеспечить лабораторное обследование всех сельчан с признаками острой респираторной инфекции, - сообщили в ведомстве.