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23.11.2021 03:45
Рубрика: Происшествия

Суд наказал гражданина за отказ оплатить счет в ресторане

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8616)
Суд в Вологодской области оштрафовал 36-летнего Дмитрия Б., не расплатившегося в ресторане. Выпить, закусить и попытаться вежливо откланяться без расплаты является административным правонарушением. Если, конечно, человек выбрал не самый дорогой ресторан.

Как рассказывают в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, вечером 18 сентября этого года вологжанин заказал в ресторане на улице Воровского в Вологде две чашки двойного эспрессо, вино "Рискаль 1860", ассорти сыров на общую сумму 3490 рублей и не оплатил заказ.

Фото: iStock
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Судя по заказу, у гражданина было нечто вроде романтического ужина. Если, конечно, он не является любителем запивать вино сразу двумя чашками кофе.

Как бы то ни было, денег, чтобы расплатиться за столь интеллигентную, плавно перетекающую в романтику, трапезу у гражданина не было. Прибывшей полиции он пояснил, что его банковские карты заблокированы.

История умалчивает, разбилась ли в тот вечер любовная лодка Дмитрия Б. о безденежье. Или дама сердца все поняла и простила, как умеют прощать настоящие дамы сердца. Однако полиция в любом случае так дело не оставила. Так что продолжение банкета было уже в отделении.

Конечно, интуитивно многие из нас догадываются, что поесть в ресторане и не заплатить, это незаконно. Но что именно грозит такому человеку с правовой точки зрения, известно не каждому.

В некоторых злачных заведениях порой в подобных ситуациях прибегают к неправовым методам. То есть деньги из человека пытаются выбить. В буквальном смысле. Но это не просто незаконно, а отвратительно. Если клиент-неплательщик уйдет из заведения со сломанными (в назидание) ребрами и разбитым носом, то кто-то из сотрудников злачной точки просто обязан сесть на скамью подсудимых. Без вариантов.

Поужинать в ресторане и не заплатить - формально не считается кражей или мошенничеством

В этом случае, к счастью, рестораторы позволили своему клиенту познать правовые грани ситуации.

"Мировой судья Вологодской области по судебному участку N 4 в г. Вологде привлек к административной ответственности 36-летнего Дмитрия Борисова по ст. 7.27.1 КоАП РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния), - рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области. - Мировой судья назначил Борисову наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей. Потерпевшая сторона вправе обратиться с иском о взыскании ущерба в гражданском порядке".

Иными словами, штраф - штрафом, но и за ужин заплатить скорее всего придется. Зато теперь 36-летний гражданин узнал важный юридический нюанс: хорошо поесть в ресторане без денег не приравнивается к краже или мошенничеству. Иначе дело было бы гораздо серьезней. Посчитай суд, что съесть без оплаты сыр все равно что украсть его, мужчине светила бы уголовная статья. Ведь минимальный порог ущерба в таком случае - 2,5 тысячи рублей.

Однако, согласно сложившейся практике, объесть ресторатора - это "всего лишь" причинение имущества ущерба". Минимальный порог для уголовной статьи - 250 тысяч рублей. Таким образом, преступным является не бесплатный ужин, а вполне себе приличный банкет за счет заведения.

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