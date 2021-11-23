На прошедшей неделе в Архангельской области прошли Ломоносовские дни, приуроченные к 310-летнему юбилею великого ученого.

Александр Цыбульский (на снимке справа): Вряд ли в истории человечества есть личность, равная по масштабу Ломоносову. Фото: Иван Малыгин

Началась праздничная неделя с открытия памятника гению российской науки в селе Холмогоры. Это второй мемориал Ломоносову на его родине - первый был открыт в его родной деревне на Курострове.

Принято считать, что 19-летний парень сам сделал свою судьбу - история успеха деревенского мальчика в лаптях была создана еще в XIX веке. Но губернатор Архангельской области Александр Цыбульский считает, что гений не мог появиться из пустоты - его феномен во многом связан с удивительной энергетикой Поморской земли, ее богатейшей историей, окружением Миши Ломоносова:

- Это заложило основу, которую мы увидели в его великих открытиях, сделанных в дальнейшем. Ломоносов состоялся и многого добился в стольких диаметрально разных направлениях науки, что даже сегодня это сложно осознать. В одном человеке воплотился и великий физик, химик, историк, географ, литературовед, и это перечисление можно еще долго продолжать, - сказал Александр Цыбульский на церемонии открытия памятника.

А 17 ноября в Архангельской области впервые состоялось заседание президиума Российской академии наук.

В этот же день было заключено соглашение между правительством Поморья и РАН. Документ предусматривает взаимодействие сторон в научной, научно-технической, инновационной и информационно-аналитической деятельности. По словам Александра Цыбульского, заключению соглашения предшествовала подготовительная работа, которая началась в августе текущего года после встречи представителей правительства области с руководством РАН. Были определены приоритеты:

- Наряду с традиционными направлениями - судостроением, исследованием водных биологических ресурсов - нам очень интересны развитие мезенского кластера "зеленого" водорода, создание центра арктической медицины, а также проекты в области информационно-телекоммуникационных технологий, - сказал губернатор.

По словам президента РАН Александра Сергеева, Архангельская область - важнейший регион с точки зрения развития арктических территорий страны, являющихся зоной различных интересов не только в силу складывающейся геополитической обстановки, но и в связи с ситуацией, связанной с изменением климата, нарастающим экономическим потенциалом Арктики, обусловленным повышением доступности ее природных ресурсов.

- Для реализации научных проектов в Архангельской области есть необходимая научная, образовательная, технологическая база. А самое главное - заинтересованность в развитии науки со стороны руководства региона, - подчеркнул глава РАН.

Создание центра арктической медицины в Архангельске также обсудили на встрече. Как отметил Александр Цыбульский, реализация проекта важна с позиции изучения влияния сурового климата на здоровье людей.

- Все специалисты в настоящее время согласны с тем, что такая специфика есть. И сегодня, когда мы говорим о таргетированной медицине, эти условия обязательно должны учитываться. Центр арктической медицины должен стать местом сосредоточения компетенций в сфере научных исследований и разработок, адаптации традиционных приемов лечения, - отметил Александр Цыбульский.

А самое важное - создание центра позволит сдвинуть с мертвой точки проблему обеспечения Арктики медицинскими кадрами:

- Сформировать предпосылки для того, чтобы молодые специалисты не только получили возможность оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь людям, но и реализовать себя в медицинской науке, - считает глава региона.

РАН готова оказать содействие.

- Идея очень интересна. Когда мы говорим об ускоренном освоении Арктической зоны, в первую очередь речь идет о человеке, который адаптируется к суровым условиям, если он здесь живет или работает вахтовым методом. Все это должно быть изучено, - считает президент РАН.

Проект обсудят на заседании медицинского отделения РАН.

В этот же день на пленарном заседании 50-х Ломоносовских чтений глава региона поздравил жителей и гостей столицы Поморья с юбилеем великого ученого.

- Вряд ли в истории человечества есть личность, равная по масштабу Михаилу Васильевичу Ломоносову. Поэтому важно, чтобы через его наследие наши дети воспринимали славу и историю России, идеалы патриотизма и преданности Отечеству. В том числе ради этого уже пять десятилетий Ломоносовские чтения проводятся в большинстве городов и районов Архангельской области, - сказал Александр Цыбульский.

Кстати, в преддверии 310-летия великого земляка школы региона получили созданные в Поморье учебные пособия по истории Архангельского Севера (с древнейших времен до наших дней). Ломоносову в них отведено приоритетное место. Отметим, что профессиональное сообщество признало эти учебники одними из лучших в России.

- Ломоносов - ярчайший пример интеллектуального могущества. И действительно, земля, ставшая родиной этого человека, для всех ученых, представителей сферы образования и культуры остается сакральной. Глядя на паломничество в святые места, иногда задумываешься: было бы правильно, если бы родина Ломоносова удостаивалась такого же внимания людей, для которых наука и Ломоносов - святые понятия, - отметил Александр Сергеев.

На заседании были вручены премии имени Ломоносова: их получили 14 северян. Отметим также, что в 2021 году по инициативе Александра Цыбульского учреждена специальная премия имени Михаила Ломоносова для молодых ученых. Лауреатом стала доцент кафедры клинической биохимии, микробиологии и лабораторной диагностики Северного медицинского университета Наталия Давидович: она награждена за научную работу, посвященную сохранению здоровья жителей Арктики.