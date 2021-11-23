В Коми свыше 700 домов не попали в программу капремонта

Свыше 700 жилых домов в Республике Коми, нуждающихся в капитальном ремонте, не попали в данную программу из-за нехватки денег у регионального оператора. Об этом заявила председатель комиссии по ЖКХ Татьяна Саладина на заседании республиканского Госсовета.

По словам экспертов, это стало следствием решения чиновников установить буквально "символические" взносы, самые низкие по России. Размер платы за капремонт в Сыктывкаре составлял в 2018 году 2,46 рубля за квадратный метр, а в 2019 году подскочил сразу на 200 процентов - до 7,38 рубля, что вызвало резкое недовольство граждан. Сегодня эта сумма колеблется от 7,75 до 9,61 рубля за "квадрат" в зависимости от муниципалитета.

Налицо известная проблема с "общим котлом", куда идут средства на капремонт, расходуемые в итоге по принципу перекрестного субсидирования. По мнению эксперта, даже если продолжать повышать взносы, погоды это не сделает, поскольку экономически обоснованная их сумма превышает существующую практически втрое. Выходом может быть софинансирование регионального Фонда капремонта из республиканского бюджета согласно практике, применяемой сегодня в десятках российских регионов.

С этой точкой зрения согласился директор фонда Александр Толмачев. По его мнению, экономически обоснованный взнос должен составлять от 20 до 30 рублей и существующий его размер необходимо "постепенно приводить" к этому уровню. На ближайшее же время наиболее реальной альтернативой может быть софинансирование. Однако замглавы республиканского минфина Алексей Маегов возразил, что резервы бюджета Коми на данный момент "почти исчерпаны" и взять дополнительные деньги на капремонт просто негде.

Но есть и другие возможности отремонтировать дом, помимо участия в программе капремонта, убеждена директор исполнительной дирекции Общественной палаты РК, региональный координатор проекта "Школа грамотного потребителя" Александра Афонина. Начинать необходимо с работы с собственниками, очень многие из которых не отдают себе отчета о реальном состоянии своего жилья.

Один из альтернативных вариантов - разделить дома на разные группы и предусмотреть свою сумму капремонта для каждой из них. Для тех, кто целенаправленно копит на капремонт, можно и не повышать сумму взноса. Но для жильцов тех домов, которые уже прошли капремонт, стоит проработать вопрос повышения взносов в сам фонд. В других регионах существует судебная практика, когда фонды капремонта судятся с собственниками, добавляет эксперт.

Размер платы за капремонт в Сыктывкаре составлял еще два года назад 2,46 рубля за "квадрат"

Любопытная практика ремонта жилья существует в селах. В небольших деревянных домах, где жильцов мало, собственники иногда выполняют капремонт своими руками, скидываясь на стройматериалы. Исходя из здравой логики, в этом случае им вообще нет смысла платить взнос.

Еще один вариант - "размазать" капитальные работы на год. Например, раз в квартал менять по стояку в рамках расходов текущего содержания и ремонта. Полностью это проблему не решит, но позволит не распылять накапливаемую сумму и быстрее собрать деньги. Стоит также воспользоваться европейским опытом капремонта в кредит за счет специальных фондов по аналогии с энергосервисными контрактами. В этом случае капремонт выполняется полностью в один прием, после чего кредит возвращается за счет достигнутой экономии ресурсов.