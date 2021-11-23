В Новгородской области смягчили коронавирусные ограничения

В Новгородской области с 1 декабря будет смягчен ряд антикоронавирусных мер. Соответствующее решение принято по итогам заседания регионального оперативного штаба.

В частности, в Новгородской области будет разрешено проводить банкеты, что особенно актуально перед началом сезона новогодних корпоративов. Но у всех участников должны быть QR-коды.

Залы в театра кинотеатрах могут быть заполнены не на половину, как сейчас, а на 75 процентов. Приобщиться к театральному искусству и посмотреть новинки кинопроката, напомним, в регионе можно только с антиковидными документами. Это требование сохраняется.

Также с 1 декабря родители смогут отводить детей в кружки, не предъявляя на рецепшене QR-коды.

Ослабление коронавирусных ограничений власти региона объясняют улучшением эпидемиологической обстановки. Заболеваемость остается на высоком уровне, например, за минувший день в Новгородской области выявлено 330 новых случаев коронавируса, но снижается число госпитализаций. На сегодняшний день в регионе свободно 34 процента коек в инфекционных стационарах.