В Петербурге сгорел доходный дом Лялевича

В Петербурге сгорел доходный дом архитектора Лялевича. Площадь пожара достигла полутора тысяч квадратных метров, сообщает городское управление МЧС.

Дом архитектора Лялевича расположен по адресу Розенштейна, 39 корпус 2. Здание построено в 1904 году в стиле модерн по проекту архитектора Лялевича, отсюда и название. Если до революции квартиры в доме сдавались внаем, то во времена СССР здесь разместили коммуналки.

Дом расселили уже после перестройки. С тех пор здание стоит заброшенным. Городские власти рассматривали разные возможности приспособления этого здания под современные нужды.

Сам дом построен в стиле модерн, в квартирах сохранились камины, лепнина. При этом охранного статуса здание не имеет.

В городском управлении МЧС отмечаю, что в ходе пожара на третьем и четвертом этажах рухнули перекрытия.