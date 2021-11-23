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23.11.2021 18:54
Рубрика: Происшествия

В Петербурге ушло в суд дело о смертельном наезде танка на реконструктора

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Красносельский районный суд Санкт-Петербурга направлено уголовное дело о гибели человека под гусеницами танка. Погибший увлекался исторической реконструкцией.

Фото: iStock
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Как сообщили в прокуратуре Петербурга, на скамье подсудимых три человека. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным регионального СК, мужчины за деньги привозили бронетранспортер на мероприятия. Но при этом не следили за тем, чтобы танк никому не причинил вреда.

На одной из реконструкций под БТР попал 38-летний мужчина: он погиб на месте происшествия.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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