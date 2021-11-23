В Петербурге ушло в суд дело о смертельном наезде танка на реконструктора

В Красносельский районный суд Санкт-Петербурга направлено уголовное дело о гибели человека под гусеницами танка. Погибший увлекался исторической реконструкцией.

Как сообщили в прокуратуре Петербурга, на скамье подсудимых три человека. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным регионального СК, мужчины за деньги привозили бронетранспортер на мероприятия. Но при этом не следили за тем, чтобы танк никому не причинил вреда.

На одной из реконструкций под БТР попал 38-летний мужчина: он погиб на месте происшествия.