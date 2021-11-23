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23.11.2021 10:31
Рубрика: Общество

В Выборге заболевшая блокадница сама сделала себе операцию

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В городе Выборге Ленинградской области местные органы здравоохранения выясняют обстоятельства, при которых пожилая женщина, блокадница сама сделала себе операцию. Пенсионерка рассчитывала, что хирургическое вмешательство пройдет в больнице, но операцию перенесли из-за того, что у пожилой женщины обнаружили коронавирус.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Об этой истории рассказала в социальных сетях врач подстанции скорой помощи Выборга Виктория Шутова. С ее слов, у пенсионерки диагностировано онкологическое заболевание, оно привело к осложнению, асциту - скоплению жидкости в брюшной полости, иногда это состояние называют "брюшной водянкой".

В таких случаях в больницах делают операцию - лапароцтез, выводят жидкость из организма. Пенсионерку собирались госпитализировать, но так как у нее обнаружили коронавирус, то операцию решено было перенести до момента, пока пожилая женщина выздоровеет.

Но скопление жидкости серьезно ухудшало качество жизни пенсионерки, оно затрудняло дыхание, пожилой женщине было сложно ходить. В итоге она сама себе сделала операцию. Исход самостоятельного хирургического вмешательство выборгская врач не прокомментировала, но пенсионерку после публикации поста доктора госпитализировали в одну из городских больниц.

В пресс-службе правительства Ленинградской области "РГ" сообщили, что сейчас пожилой женщине оказывается вся необходимая помощь, ее жизнь вне опасности. По факту случившегося проводится проверка.

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