Как в регионах СЗФО готовятся к строительству ветропарков

Условия "Зеленой сделки" Евросоюза (ЕС) поставили Россию перед необходимостью развивать альтернативные направления электроэнергетики. ЕС хочет компенсировать усилия европейских производителей по снижению выбросов углекислого газа за счет введения пограничного углеродного налога (border carbon tax, BCT), который иначе называют трансграничным углеродным регулированием (ТУР). Чтобы снизить эту нагрузку, наша страна активно готовится к строительству ветропарков.

Так называемая "Зеленая сделка" (The European Green Deal), которая была разработана и принята ЕС в 2019 году, - стратегия достижения углеродной нейтральности, сокращения выбросов углекислого года в атмосферу к 2050 году. На первом этапе она предполагает в том числе снижение экспорта угля, на втором - снижение экспорта углеводородов. Отчасти появление документа объясняет забота об экологии и борьба с глобальным потеплением, отчасти - желание снизить зависимость Европы от импорта и повысить конкурентоспособность своих предприятий, отчасти - политика, то есть желание снизить зависимость от России как основного экспортера нефти и газа.

В Ленинградской области на экспорт работают предприятия самых разных отраслей промышленности - от производства цемента до инновационных материалов и техники. Планируется, что ТУР будет распространяться на пять отраслей, в том числе производство алюминия, черных металлов, энергетики и удобрений.

Однако этот список, вне всякого сомнения, будет расширяться. И для того чтобы не снизить прибыльность своих операций, компаниям необходимо уменьшать уровень выбросов при производстве продукции. Сейчас европейские эксперты еще обсуждают, какую энергию можно считать "зеленой", то есть экологически чистой. Если только энергию солнца, ветров и приливов, это создаст определенные сложности. Если в перечень войдет атомная энергетика - все будет значительно проще, пояснил в рамках XIV Петербургского международного инновационного форума заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Как полагает руководитель департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Игорь Макаров, потери для российской промышленности после введения ТУР могут быть довольно существенными: до 20 процентов экспорта черных металлов и до 60 процентов - удобрений. Хотя, скорее всего, произойдет перераспределение потоков - и прежний экспорт в Европу пойдет в другие страны. Главную опасность представляет, конечно, отказ от углеводородов: увеличение доли возобновляемой энергии до 40 процентов и снижение доли общего энергопотребления в Европе на 36 процентов к 2030 году, запрет на продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года.

Отечественные производители, впрочем, не считают себя неконкурентными с точки зрения углеродоемкости продукции. Однако, как отметил ответственный секретарь комитета по климатической политике и углеродному регулированию РСПП и топ-менеджер компании по производству удобрений Сергей Твердохлеб, технологическое перевооружение производства все-таки имеет определенные физические пределы. После их достижения остается вкладывать средства в возобновляемые источники энергии и оборудование по улавливанию и хранению парниковых газов. Первый путь сегодня практически в два раза дешевле.

Кроме того, Министерство энергетики РФ ожидает достижения ценового паритета между ВИЭ и традиционной генерацией к 2025 году. Поэтому сразу несколько компаний рассматривают возможность строительства ветропарков на территории Ленинградской области. Кроме того, на предприятии "Сименс Технологии Газовых Турбин" в регионе ведется сборка гондол ветроустановок, сейчас они поставляются для Азовской и Кольской ветроэлектростанций (ВЭС).

Промышленность региона заинтересована в новых источниках энергии

Один из новых проектов планируется реализовать в Волховском районе Ленинградской области. Как рассказал корреспонденту "РГ" основатель и председатель правления Российской ассоциации ветроиндустрии Игорь Брызгунов, строительство "ВЭС Свирица" начнется в 2023 году, поэтому пока невозможно говорить ни о том, какое оборудование будет использовано, ни о предполагаемых покупателях продукции. Хотя активное развитие отрасли может стать новым толчком к локализации производства - сегодня полностью российского оборудования для ВЭС не существует. Инвесторы рассчитывают, что новый ветропарк мощностью 260 МВт в год станет первым в России, запущенным полностью самостоятельно - без субсидий и мер государственной поддержки.

Что касается конкуренции со стороны атомной энергетики - если ее признают "зеленой", - то Брызгунов убежден: на каждый товар найдется свой купец.

- Все больше компаний уделяют внимание возобновляемым источникам энергии, - отмечает он, - поэтому Свирица станет нашей первой площадкой, но в планах инвесторов проекта на ближайшую перспективу - реализация на территории СЗФО аналогичных проектов общей мощностью более 700 мегаватт.

Справка "РГ"

Первой ветроэлектростанцией на Северо-Западе, по всей вероятности, станет Кольская ВЭС.

Согласно официальным данным, она начнет вырабатывать электроэнергию в мае будущего года.

Проектная мощность ветропарка составит 750 гигаватт-часов в год, что позволит избежать выброса в атмосферу около 600 тысяч тонн углекислого газа.

Существует также проект строительства ветропарка на территории комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений - с невской стороны, на побережье площадки Горская и в западной части острова Котлин. Помимо традиционных преимуществ использования "зеленой энергии" для мегаполиса, инициаторы проекта считают, что он будет работать на имидж Северной столицы: "Ветрогенераторы, расположенные в морских воротах Петербурга, будут создавать у пассажиров круизных лайнеров, входящих в город, имидж города чистой энергии и экологической столицы России".

А в Архангельской области энергия ВЭС в перспективе может стать "дважды зеленой".

В планах регионального правительства - создание кластера по производству "зеленого" водорода

в Мезенском заливе Белого моря с применением энергии Мезенской приливной электростанции и ветропарков.