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23.11.2021 18:22
Рубрика: Власть

Алексей Логвиненко: Будем развивать цифровой канал общения с ростовчанами

Текст: Валерий Николаев
Муниципальный центр управления при администрации Ростова-на-Дону стал связующим звеном между ростовчанами и структурами городской администрации. С момента его открытия - в августе - специалисты МЦУ рассмотрели около 32 тысяч обращений горожан.
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Сотрудники Муниципального центра управления отслеживают комментарии в соцсетях и контролируют не только ответы соответствующих служб, но и исполнение принятых решений.

Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Алексей Логвиненко рассказал о модернизации транспортной сети Ростова

Благодаря этому структурные подразделения мэрии оперативно выявляют проблемы и сразу на них реагируют, а пользователи социальных сетей получают ответы на свои комментарии менее, чем за два часа.

Например, жители на бульваре Комарова, 1И в соцсетях попросили обустроить пешеходный переход возле их дома. Специалисты проанализировали ситуацию и пришли к выводу : переход там действительно необходим. В кратчайшие сроки были выполнены работы по нанесению разметки и установке дорожных знаков.

"Сегодня можно говорить о том, что цифровой формат стал полноценным каналом общения власти с горожанами. Поэтому, без сомнения, это направление мы будем развивать и дальше", - написал в instagram глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

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