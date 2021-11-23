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23.11.2021 10:29
Рубрика: Общество

Экономический симулятор поможет студентам юга России получить работу

Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 265(8616)
В ЮФО и СКФО прошел полуфинал всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!". Цель соревнований - выявить обладающих управленческим потенциалом студентов и выпускников российских вузов и колледжей, создать условия для развития их компетенций и адаптации на рынке труда.

Конкурс проводят в четвертый раз, и эксперты сходятся во мнении, что это отличная возможность для юношей и девушек проверить в условиях, приближенных к реальным, готовы ли они к решению сложных управленческих задач.

Фото: iStock
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Из южных регионов в этот раз поступило 7300 заявок: 4000 из Северо-Кавказского федерального округа и 3300 - из Южного. Это составляет 20 процентов от общего количества участников по стране. В результате на Северном Кавказе задания выполняли 59 студентов, а на юге - 54. В ЮФО студенты очно встречались на двух основных площадках, в Волгограде и Астрахани, а остальные конкурсанты соревновались в формате онлайн.

Полуфиналистов из разных городов объединили в команды по три-пять человек. Ребята не были знакомы друг с другом раньше, но им пришлось сообща принимать быстрые решения. Они руководили виртуальной компанией, которой нужно было победить на рынке. Конкуренцию составляли другие команды. То есть можно сделать в принципе все правильно, но проиграть, потому что кто-то нашел более интересный выход. За действиями молодежи удаленно, но внимательно следят потенциальные работодатели.

- В основном наши эксперты - это представители HR-блока и действующие руководители. Участники управляют абстрактной производственной компанией, которая может продавать хоть бревна, хоть столы. Главное, что у них есть единый рынок, и решения остальных тоже влияют на его состояние. Нужно ориентироваться не только на себя, но и на других, - прокомментировал условия конкурса директор проектов Института организационного развития и стратегических инициатив Александр Удальцов.

Принцип похож на компьютерные игры-стратегии. Только выигрыш тут не виртуальный. Организаторы отмечают, что важен не столько выход в финал, сколько приобретенный опыт. Согласитесь, не каждому удается побыть в 20 лет топ-менеджером, пусть и на соревнования. Хотя приз тоже интересен: программа профессиональной переподготовки Высшей школы государственного управления. Также организаторы готовы выделить студентам дополнительные баллы при поступлении в магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Можно стать и участником международного чемпионата Global Management Challenge.

- Особенно ценны дальнейшее развитие управленческих компетенций и контакты. В кубке участвуют самые активные студенты, они могут найти точки соприкосновения друг с другом. Это часто приводит к совместным инициативам, когда ребята из разных городов потом воплощают какие-то задумки. Будет 150 финалистов и десять победителей. Но пользу получат все участники, которые смогут проанализировать свои ошибки и применить этот опыт в построении карьеры, - сказал руководитель проекта Вячеслав Шоптенко.

Механика игры такова. Участники каждый период принимали по 75 управленческих решений и планировали ключевые бизнес-показатели компании. А эксперты оценивали их по трем основным критериям: лидерство, коммуникация и командообразование.

Фото: Предоставлено КБГУ
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- Студенты прошлых лет уже получили наставников, приглашения на стажировку, а некоторые - даже предложения о трудоустройстве. Они поделились опытом с нынешними участниками, - рассказывает руководитель астраханского Центра поддержки деятельности НКО и гражданских инициатив Радмила Миретина. - Так что социальный лифт работает. Найденные в процессе игр решения могут получить дальнейшее применение. Ведь главный критерий - это тиражируемость. Лучшие практики должны распространяться. Иногда самый непредсказуемый подход является самым успешным.

За четыре года существования кубка "Управляй" поступило 200 тысяч заявок со всей страны. Организаторы подтверждают, что победителям удалось занять хорошие вакансии в таких компаниях, как МТС, "Леруа Мерлен", "Сбер", "Алабуга", KPMG, Procter & Gamble, Газпромнефть и другие.

- Ребята могут проверить себя, понять: бизнес - это вообще мое? Мы готовы предоставить им консультационную помощь на старте собственного дела. Тех, кто оказался в числе претендентов на выход в финал, мы уже готовы видеть у себя. Потому что прохождение отбора - очевидный индикатор высокого уровня компетенций, - заявила директор Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства Яна Куринова.

Справка "РГ"

В этом сезоне для участия в соревнованиях зарегистрировались более 30 тысяч человек. По итогам отборочных этапов для Северо-Кавказского, Южного, Приволжского, Северо-Западного, Центрального федеральных округов, а также Москвы и Санкт-Петербурга полуфиналистами кубка стали 886 человек. Всего пройдет десять полуфиналов с 29 октября по 24 ноября в восьми федеральных округах и отдельно соревнования для Москвы и Санкт-Петербурга. Кубок "Управляй!" - часть федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". Оператором является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Волгоградская область СКФО Ставропольский край

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