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Текст:   Ирина Белова  (Краснодарский край)
20:43 23.11.2021
Российская газета - Экономика Юга России № 265(8616)

Как изменилась стоимость аренды жилья в Сочи после летнего сезона

В Сочи рынок аренды жилья непостоянен. Корреспондент "РГ" выяснила, как изменились цены после летнего сезона.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- На сегодняшний день дешевле 25 тысяч в месяц снять жилье достаточно сложно, - считает президент Гильдии риелторов Сочи, генеральный директор и основатель Городского риелторского центра Юлия Усачева. - Стоимость аренды осенью не упала.

По словам заместителя руководителя отдела продаж, ведущего эксперта по инвестициям компании "АСКА Недвижимость" Юлии Рымар, сейчас минимальный порог аренды жилья в Сочи составляет 15 тысяч рублей в месяц.

- Это за малосемейку, - уточнила она. - Студию можно снять за 16-20 тысяч рублей, однокомнатную квартиру - за 20-27, а двухкомнатную - от 28-30 тысяч рублей. В принципе цены после лета снизились и вернулись к прежним.

Тех, кто снимает квартиру на длительный срок, ценовые качели не волнуют вовсе. Например, в спальном районе, в получасе езды от центра, однокомнатную квартиру можно арендовать за 20-25 тысяч рублей.

В прибрежном кластере стоимость аренды жилья после лета снижается, в горном - ближе к зиме поднимается

Правда, если речь идет о центре города, то, конечно, цены сильно меняются в зависимости от сезона и, что немаловажно, от аппетита хозяев жилья.

Фото: iStock
В каких регионах России самая доступная аренда жилья

- К лету хозяйка квартиры в центре Сочи буквально уговорила меня перебраться в ее жилье за умеренную плату, заверив, что не повысит стоимость, - отметила переехавшая в Сочи из Казани Анастасия Кондакова. - Но как только спрос вырос, она попросила за несколько дней освободить квартиру под тем предлогом, что к ней срочно и надолго приедут родственники из другого города.

Неприятная ситуация, но достаточно распространенная на курорте.

- Сезонность ценообразования наблюдается в сегменте краткосрочной аренды (понедельно или помесячно), - говорит брокер агентства недвижимости "Атлас" Арсен Александров. - Если рассматривать с этой точки зрения, то цены тут, как и в туристическом бизнесе, варьируются в зависимости от времени года и событий. В прибрежном кластере после лета снижаются, в горном - ближе к зиме поднимаются.

Арсен Александров занимается в основном арендой вилл и частных домов, аренда которых, как правило, с октября снижается. Например, элитные виллы от 300 квадратных метров с приватной территорией и бассейном в центре Сочи сейчас можно снять от 380 тысяч рублей в месяц при условии долгосрочной аренды, а летом - от 550 тысяч.

- Квартиры комфорт-класса (студии и однокомнатные) в черте города пользуются большим спросом у "климатических беженцев", переезжающих в Сочи за благоприятной погодой и комфортной жизнью, - резюмировал эксперт. - Такое жилье больше интересует тех, кто снимает его для одного или двух человек, например, фрилансеров и молодые семьи без детей. В этом сегменте аренда начинается от 30 тысяч рублей.

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