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23.11.2021 14:16
Рубрика: Власть

Как пандемия повлияла на финансовый рынок Крыма

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 265(8616)
О ситуации на финансовом рынке и о том, как экономика Крыма справляется с коронавирусными ограничениями, "РГ" рассказала управляющая Отделением по Республике Крым Южного ГУ Банка России Ирина Яблучанская.
Ирина Яблучанская: Общая сумма средств, выданных для поддержки крымскому бизнесу и жителям республики в рамках стабилизационных мер с начала пандемии, составила более 10 миллиардов рублей. Фото: Пресс-служба Отделения по Республике Крым Южного ГУ Банка России Ирина Яблучанская: Общая сумма средств, выданных для поддержки крымскому бизнесу и жителям республики в рамках стабилизационных мер с начала пандемии, составила более 10 миллиардов рублей. Фото: Пресс-служба Отделения по Республике Крым Южного ГУ Банка России
Ирина Яблучанская: Общая сумма средств, выданных для поддержки крымскому бизнесу и жителям республики в рамках стабилизационных мер с начала пандемии, составила более 10 миллиардов рублей. Фото: Пресс-служба Отделения по Республике Крым Южного ГУ Банка России

Банк России уже в шестой раз подряд в этом году повышает ключевую ставку. Сейчас она составляет 7,5 процента годовых. Как повлияет такое решение на рядовых потребителей финансовых услуг?

Крым вышел в лидеры среди регионов РФ по приросту кредитов и депозитов

Ирина Яблучанская: С середины прошлого года до марта текущего ключевая ставка Банка России находилась на минимальном уровне - 4,25 процента годовых. Мягкая денежно-кредитная политика банка повысила доступность кредитов, тем самым поддержав спрос в экономике - как потребительский, так и инвестиционный. Однако по мере восстановления спроса и экономики в целом, а также ускорения инфляции, для ее сдерживания банк постепенно стал повышать ключевую ставку. Последнее увеличение до 7,5 процента годовых в октябре этого года обосновано не только динамикой текущей инфляции, но и возросшими инфляционными ожиданиями.

Согласно проведенным опросам Банка России среди владельцев предприятий региона, только 10 процентов из них планируют в ближайшие три месяца повысить цены. При этом рост цен ожидается в основном не более чем на четыре процента. Предполагаемое увеличение цен на свою продукцию бизнесмены связывают с ростом закупочных цен на сырье, комплектующие и материалы, а также с повышением спроса.

Несмотря на рост процентных ставок по кредитам, портфель ипотечных кредитов в РК на 1 октября вырос более чем на 60 процентов, а общий кредитный портфель физических лиц почти на 50 процентов по сравнению с показателями прошлого года.

При этом у повышения ключевой ставки есть и обратная сторона: повысились ставки по депозитам для физических лиц. За год остатки на счетах физических лиц в Крыму увеличились на 15 процентов, это больше чем по стране и ЮФО (2,6 процента и 4,9 процента соответственно). Это говорит о доверии к банкам и восстановлении сберегательной активности граждан.

Фото: Пресс-служба Южного ГУ Банка России

Каковы особенности экономики Крыма? Что влияет на рост инфляции в регионе?

Ирина Яблучанская: Это туристический дотационный регион. Инфраструктурные задачи решаются в основном за счет средств из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы развития.

Развитие региона сдерживает сильная зависимость от поставок товаров. Мы знаем, что территориальная удаленность Крыма влияет на увеличение транспортных издержек, это ведет к росту цен на товары, поэтому уровень годовой инфляции в РК с октября прошлого года превышает общероссийский показатель. В октябре 2021 года он составил 8,8 процента годовых. Для сравнения, в Южном федеральном округе - 8,7 процента годовых, а в России - 8,1 процента годовых.

Как экономика Крыма продолжает справляться с коронавирусными ограничениями? Можно ли назвать сферы, которые выступают локомотивом возвращения экономики к допандемийному уровню?

Ирина Яблучанская: Большинство предприятий уже адаптировалось к реальности. А восстановлению экономики способствовал успешный курортный сезон в этом году. За девять месяцев турпоток в регионе вырос на 25 процентов и составил более восьми миллионов человек, это больше, чем в 2019-м допандемийном году. Поступления в бюджет от туристической отрасли увеличились более чем на 40 процентов по сравнению с аналогичными показателями доковидного 2019 года и составили около четырех миллиардов рублей.

Возвращению к положительной динамике основных отраслей экономики способствовали программы дотаций и льготных кредитов, реализованные Правительством РФ совместно с Банком России, а также региональными органами власти по поддержке предприятий пострадавших отраслей в период действия ограничений.

В самом начале пандемии ЦБ выступил с инициативами, которые облегчили жизнь заемщиков, помогли им остаться на плаву, а затем вернуться к платежам. Какие из мер остаются актуальными сейчас?

Ирина Яблучанская: Общая сумма средств, выданных для поддержки крымскому бизнесу и жителям республики в рамках стабилизационных мер с начала пандемии, составила более 10 миллиардов рублей. В том числе субъектам малого и среднего предпринимательства - почти пять миллиардов рублей.

Фото: ВЦИОМ
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Сейчас поддержка предполагает предоставление безвозмездных грантов, льготных кредитов и микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства. Действует льготная программа кредитования под три процента и безвозмездные гранты для пострадавших отраслей экономики в размере одного МРОТ на каждого сотрудника. Республика также предоставляет деньги бизнесменам под поручительство Крымского гарантийного фонда. Я считаю, что эти меры помогут поддержать экономику и сохранить работу предприятий.

Почему Крым в топе регионов с самыми высокими ценами на бензин? Ведь после строительства моста проблем с логистикой больше нет.

Ирина Яблучанская: Открытие транспортного сообщения по Крымскому мосту несколько сократило издержки на доставку топлива, но отсутствие в регионе крупных нефтяных компаний, имеющих возможность регулировать конечную стоимость топлива, делает Крым зависимым от ситуации на Санкт-Петербургской бирже, где наши топливные компании закупают бензин.

Несмотря на урожайный год, последние месяцы заметно растут цены на продукты и, в частности, на овощи. Чем объясняется такая динамика и когда ожидать стабилизации цен?

Ирина Яблучанская: Здесь сыграли роль погодные условия. Июнь этого года был более холодным, чем июнь прошлого. Смещение сроков уборки урожая из-за непогоды, возросшие расходы на удобрения, топливо и логистику привели к ускорению роста цен на картофель и некоторые овощи "борщевого набора". А этой осенью в тепличных хозяйствах выросли затраты на обогрев, и в результате подорожали помидоры и огурцы.

Правительство региона ведет работу по сдерживанию цен. Так, 15 сентября был подписан новый меморандум взаимопонимания между Советом министров Республики Крым, крупнейшими производителями, владельцами сетевых магазинов и Ассоциацией содействия торговле Крыма о сдерживании роста цен на социально значимые продукты.

Снижению цен на сельскохозяйственные продукты будет способствовать и ввод в эксплуатацию крупного логистического центра возле села Чистенького в Симферопольском районе.

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