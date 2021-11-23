Команда ГУП РК "Черноморнефтегаз" вошла в первую пятерку победителей интеллектуальной игры "Перспектива"

Команда "Мост Победы" предприятия ГУП РК "Черноморнефтегаз" впервые приняла участие интеллектуальной игре "Перспектива", уже ставшей традиционной в семье дочерних предприятий ПАО "Газпром". Ее инициаторами выступают Совет молодых ученых и специалистов ООО "Газпром добыча Ноябрьск" при поддержке администрации и профсоюзной организации, а также межрегиональная профсоюзная организация "Газпром профсоюз".

Название интеллектуальной игры говорит само за себя. Главная цель "Перспективы" - сплотить молодых специалистов, закалить их эрудицию и профессиональный кругозор, создать командный дух серди тех, кому предстоит решать самые масштабные задачи в отрасли нефтегазодобычи России.

В этом году "Перспектива" проходила уже в седьмой раз и собрала 18 команд из всех уголков России, представляющих большую семью дочерних компаний ПАО "Газпром". Крымчане участвовали в соревнованиях впервые, а сама игра проходила под слоганом "от Крыма до Сахалина". В состав крымской команды "Мост Победы" вошли Сергей Момот (УТФиПТР), Арсен Джанбеков (УРиЭБ), Вадим Ржевский (УДГ), Сергей Калетинец (УСР) и капитан команды Сергей Родивилов (АУП). Команду поддержали генеральный директор ГУП РК "Черноморнефтегаз" Александр Кузнецов и председатель первичной профсоюзной организации Александр Шибирин.

Фото: пресс-служба ГУП РК "Черноморнефтегаз"

- Дорога из Симферополя в Ноябрьск у нас заняла более 12 часов. Мы преодолели в одну сторону свыше 4000 километров, ночь провели в аэропортах и самолетах, а в пять часов утра по московскому времени в конечном пункте первыми нас встретили темнота и мороз минус 18, - рассказал о поездке капитан команды Сергей Родивилов. - При выходе из аэропорта все было непривычно, очень холодно, пока мы не услышали крики "Крым, Крым, сюда!". Оказывается, на выходе из терминала нас уже ждали радушные организаторы в традиционных ненецких костюмах с хлебом, солью, местной брусникой и почти настоящим медведем! В общем, наше пребывание, несмотря на минусовую температуру, началось очень горячо!

"Перспектива" - это всегда событие года для всех ее участников. Для крымчан все началось даже не с самой игры, а со знакомства с гостеприимным местом, собравшим участников команд.

- Самолеты в Ноябрьск летают не часто, и так получилось, что мы приехали на день раньше запланированного мероприятия, - рассказал Арсен Джанбеков. - Коллеги из "Газпрома" любезно провели нам отдельную экскурсию. Было очень интересно!

Фото: пресс-служба ГУП РК "Черноморнефтегаз"

Крымчане первым делом побывали на Вынгапуровском газовом промысле, посетили производственно-диспетчерскую службу ООО "Газпром добыча Ноябрьск" и музей компании, посмотрели документальный фильм "Время героев" об освоении месторождений региона. Изюминкой знакомства с краем стал спектакль "Не покидай меня" в исполнении самодеятельных артистов северных промыслов. Уже сама игра началась командообразующим тренингом, где все участники перемешались и создали новые команды.

- Желаю, чтобы победил сильнейший, - на старте напутствовал игроков генеральный директор ООО "Газпром добыча Ноябрьск" Антон Джалябов. - Но вместе с тем, чтобы баталии проходили в дружественной обстановке. Всем улыбок, добра и пусть эти три дня будут для вас незабываемыми.

В процессе тренинга ребятам приходилось быстро перестраиваться, знакомиться и учиться взаимодействовать в одной связке с новыми партнерами. Крымчане показали себя достойно, особенно отличился Сергей Момот.

- Потом ходила такая шутка, что в каждой команде был свой Сережа из Крыма, - рассказал Вадим Ржевский.

Фото: пресс-служба ГУП РК "Черноморнефтегаз"

Интеллектуальная часть состязаний состояла из 48 заданий (четыре раунда по 12 вопросов). Каждый сезон у "Перспективы" есть своя основная тематика. VII игры организаторы посвятили Году науки и технологий, отмечаемому в нашей стране.

- Вопросы были сложные, но мы их отыграли максимально! - вспоминает Сергей Калетинец. - Вы бы видели удивленные взгляды и открытые рты присутствующих, когда после объявления результатов первого тура у нас был второй результат!

"Перспектива" - игра интеллектуальная, и задания были самые разнообразные - от музыкального конкурса до зашифрованных в рисунках задач. В завершение конкурса на поединок вышли капитаны команд.

- Большинство вопросов были на общую эрудицию, - рассказал капитан крымской команды "Мост Победы" Сергей Родивилов. - И несколько вопросов были связаны с нашей профессиональной деятельностью.

Победителем "Перспективы-2021" стала команда "Газпром подземремонт Уренгой". Второе место заняла команда "Газпром добыча Ямбург", на третьем - "Газпром добыча Ноябрьск". Команда ГУП РК "Черноморнефтегаз" заняла почетное пятое место.

- У нас остались самые теплые воспоминая о поездке. Повсюду нас окружали отличные ребята, - поделился впечатлениями член команды "Мост Победы" Сергей Момот. - Приятно осознавать, что крымчан любят и принимают везде с распростертыми объятиями. Мы обменялись контактами и пригласили всех на море.

Крымчане выразили благодарность организаторам игры - генеральному директору ООО "Газпром добыча Ноябрьск" Антону Джалябову, заместителю генерального директора по управлению персоналом Андрею Колесниченко и председателю объединенной первичной профсоюзной организации "Газпром добыча Ноябрьск профсоюз" Ивану Самборскому.

Можно ожидать, что участие крымчан в интеллектуальной игре "Перспектива" станет регулярным и поможет ее участникам достичь новых вершин профессионального роста.