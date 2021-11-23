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23.11.2021 10:15
Рубрика: Происшествия

Краснодар и Ростов оказались среди самых коррумпированных регионов

Текст: Марина Володина
Российская газета - Экономика Юга России № 265(8616)
Генпрокуратура РФ опубликовала список регионов, где с начала года зарегистрировано наибольшее количество преступлений по статье 290 УК РФ "Получение взятки". По итогам девяти месяцев на первом месте антирейтинга оказалась Москва - 292 дела, на втором Краснодарский край - 236. В десятку вошла и Ростовская область - 105 фактов нарушения закона.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Не обязательно именно эти регионы являются самыми коррумпированными. Эксперты считают, что такие показатели свидетельствуют и о налаженной работе правоохранительных органов, эффективно пресекающих экономические преступления. Например, в этом году на Дону одно за другим возбудили крупные коррупционные дела, фигурантами которых стали чиновники самого высокого ранга. В среднем взятка составляет почти полмиллиона.

Фото: iStock
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Однако, по словам заместителя начальника управления по экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по Ростовской области полковника полиции Тараса Гайко, часто незаконные вознаграждения намного крупнее. Так, глава администрации одного из районов получила взятку в виде квартиры в Ростове. Стоила недвижимость 2,7 миллиона рублей. Ипотеку оплачивал руководитель коммерческой организации. Взамен он должен был получить контракт стоимостью 45 миллионов рублей на капитальный ремонт детского сада в Куйбышевском районе.

На взятке попалась исполняющая обязанности директора муниципального учреждения Ленинского района Ростова. Она обещала передать в частную собственность муниципальную квартиру в донской столице. За что получила 2,4 миллиона рублей.

В январе было возбуждено уголовное дело за взяточничество в отношении одного из начальников отдела муниципального учреждения Волгодонска. В ноябре 2017 года он потребовал от представителя строительный организации миллион рублей за подписание актов выполненных работ по ремонту автомобильных дорог, которые были проведены не в полном объеме.

За такие преступления должностным лицам грозит срок до 15 лет и штраф. Например, в этом году к 8,6 года колонии был приговорен директор Ремонтненского государственного автономного учреждения, который получил 1,5 миллиона рублей за поставку древесины, принадлежащей государственному предприятию. Суд также лишил его права занимать определенные должности в госорганах в течение трех лет и назначил штраф.

Сумма установленного ущерба по коррупционным преступлениям в Ростовской области составила 1,2 миллиарда рублей.

- Бюджетные деньги всегда вызывали особый интерес недобросовестных чиновников, - сказал Тарас Гайко. - Возможность воровать из бюджета предопределяла стремление занять нужную должность и обзавестись нужными связями. Преступных схем достаточно много, и большая часть их связана с махинациями при выполнении госконтрактов в различных сферах, в том числе строительстве и ремонте дорог, зданий и сооружений, обороте земель и землепользовании, закупке имущества и техники для муниципальных нужд.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Впредь выявлять экономические преступления поможет искусственный интеллект. Об этом, выступая в Госдуме, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Система искусственного интеллекта будет использоваться для оценки коррупциогенных фактов в ведомственных нормативных актах. Сейчас она тестируется.

Кстати, конфискованные у коррупционеров деньги будут зачисляться в ПФР. Такой закон Совет Федерации одобрил на заседании 10 ноября.

- Бюджет ПФР пополнят конфискованные денежные средства, полученные в результате совершения коррупционных правонарушений, а также средства от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений, - объяснила заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова.

Прямая речь

Игорь Краснов, генеральный прокурор РФ:

- Необходимо продолжать устранение причин и условий бытовой коррупции. Прежде всего, путем повышения уровня жизни населения, на чем и сосредоточено сейчас государство.

Кроме того, путем активного внедрения современных технологий при общении граждан и государства, например, электронных госуслуг, которые максимально сокращают необходимость личного общения и соответственно исключают наличие коррупциогенных факторов.

Один из ключевых для нас моментов - реальное взыскание нетрудовых доходов, которое наиболее эффективно приземляет нерадивых чиновников.

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