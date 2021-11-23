Крупная аптечная сеть Кубани присоединилась к нацпроекту "Производительность труда"

Внедрять бережливые технологии будут в аптеках "Здоровье". Соответствующее соглашение подписали в министерстве экономики Краснодарского края с управляющим - индивидуальным предпринимателем ООО "Здоровье" Сергеем Мерзликиным.

Это первая сеть аптек, которая стала участником национального проекта "Производительность труда" на Кубани. От скорости и качества обслуживания клиентов в аптеках зависит здоровье жителей региона. Благодаря экспертам Регионального центра компетенций сотрудников организации обучат бережливым технологиям.

Первую аптеку сети открыли в 1999 году. На сегодня компания насчитывает 169 офисов, которые охватывают 70 населенных пунктов Краснодарского края.

Торговля входит в состав отраслей нацпроекта. Повышать производительность труда могут также предприятия четырех базовых несырьевых отраслей: обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспортировка и хранение.

Согласно национальному проекту "Производительность труда", до 2024 года Краснодарский край должен вовлечь в его реализацию 248 предприятий. Сегодня бережливые технологии внедряют 158 организаций региона.