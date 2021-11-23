Крым нарастил экспорт сельхозпродукции

За девять месяцев 2021 года Крым экспортировал продукцию почти на 27 миллионов долларов. Наибольшим спросом за рубежом пользовалась продукция аграриев, оставивших позади даже химический комплекс полуострова. Такие данные приводит Крымская таможня.

В 2021 году Крым начал поставлять мороженое в Армению. За два предыдущих года 20 тонн молочного лакомства продано в Китай. Фото: Мария Орлова/ РГ

На продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье пришлось 13,5 миллиона долларов. Согласно данным профильного министерства Крыма, АПК республики удвоил свой экспорт за год, в этом году продукцию экспортировали в 11 стран мира.

- Наибольший удельный вес, более 50 процентов, занимает экспорт на Украину - 7,4 миллиона долларов США. В Китай экспортировано продукции АПК на 4 миллиона долларов, - уточнил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

При плановых показателях экспорта в 12 миллионов долларов задание выполнено на 118 процентов. Персональным лидером экспорта продукции АПК стал мясокомбинат "Дружба народов", увеличивший поставки за рубеж в два раза. За первые девять месяцев года это предприятие отправило в Армению, Киргизию, Казахстан, Абхазию и Южную Осетию 500 тонн колбасных изделий. Также два крымских производителя мороженого поставляют товары в Китай и Армению. Среди прочего Крым экспортировал в этом году алкогольные и безалкогольные напитки на 5,6 миллиона долларов, овощные консервы - 1,17 миллиона, воду минеральную и газированные напитки - 772 тысячи долларов, сахар - 960 тысяч долларов, водку - 478 тысяч.

Вторую позицию по объемам экспорта из Крыма традиционно занимает химический комплекс полуострова, третью - машиностроительный. На них приходится 8,57 миллиона и более 4 миллионов долларов соответственно. Большую часть своих товаров на сумму 22,8 миллиона долларов предприятия Крыма поставляли в страны СНГ и ближнее зарубежье. Здесь на первом месте поставки на Украину (10,7 миллиона долларов), в Беларусь (почти 6 миллионов), Казахстан (3,2 миллиона долларов). В числе других контрагентов - Армения, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. Среди стран дальнего зарубежья больше других из Крыма экспортировал Китай (3,5 миллиона долларов), Абхазия (283 тысячи долларов), Турция (156 тысяч долларов) и Монголия (125 тысяч долларов).

Также Крым поставлял свою продукцию в небольших объемах на рынки Чехии, Германии, Израиля, Индии, Малайзии, Сербии, Тайваня и США. По мнению экспертов, таможенная статистика не в полной мере отображает структуру крымского экспорта, поскольку значительная часть продукции, как, например, зерно, отгружают в страны Ближнего Востока и Северной Африки через порты Новороссийска и Тамани, это отражается в структуре экспорта соседнего региона. Очевидно, что в четвертом квартале Крым может еще больше нарастить экспортный потенциал, учитывая, что зарубежные поставки ряда позиций сельскохозяйственной продукции традиционно приходятся на конец года.