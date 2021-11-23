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23.11.2021 14:21

Крым нарастил экспорт сельхозпродукции

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 265(8616)
За девять месяцев 2021 года Крым экспортировал продукцию почти на 27 миллионов долларов. Наибольшим спросом за рубежом пользовалась продукция аграриев, оставивших позади даже химический комплекс полуострова. Такие данные приводит Крымская таможня.
В 2021 году Крым начал поставлять мороженое в Армению. За два предыдущих года 20 тонн молочного лакомства продано в Китай. Фото: Мария Орлова/ РГ В 2021 году Крым начал поставлять мороженое в Армению. За два предыдущих года 20 тонн молочного лакомства продано в Китай. Фото: Мария Орлова/ РГ
В 2021 году Крым начал поставлять мороженое в Армению. За два предыдущих года 20 тонн молочного лакомства продано в Китай. Фото: Мария Орлова/ РГ

На продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье пришлось 13,5 миллиона долларов. Согласно данным профильного министерства Крыма, АПК республики удвоил свой экспорт за год, в этом году продукцию экспортировали в 11 стран мира.

- Наибольший удельный вес, более 50 процентов, занимает экспорт на Украину - 7,4 миллиона долларов США. В Китай экспортировано продукции АПК на 4 миллиона долларов, - уточнил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Крым в полтора раза превысил прошлогодний урожай зерновых

При плановых показателях экспорта в 12 миллионов долларов задание выполнено на 118 процентов. Персональным лидером экспорта продукции АПК стал мясокомбинат "Дружба народов", увеличивший поставки за рубеж в два раза. За первые девять месяцев года это предприятие отправило в Армению, Киргизию, Казахстан, Абхазию и Южную Осетию 500 тонн колбасных изделий. Также два крымских производителя мороженого поставляют товары в Китай и Армению. Среди прочего Крым экспортировал в этом году алкогольные и безалкогольные напитки на 5,6 миллиона долларов, овощные консервы - 1,17 миллиона, воду минеральную и газированные напитки - 772 тысячи долларов, сахар - 960 тысяч долларов, водку - 478 тысяч.

Вторую позицию по объемам экспорта из Крыма традиционно занимает химический комплекс полуострова, третью - машиностроительный. На них приходится 8,57 миллиона и более 4 миллионов долларов соответственно. Большую часть своих товаров на сумму 22,8 миллиона долларов предприятия Крыма поставляли в страны СНГ и ближнее зарубежье. Здесь на первом месте поставки на Украину (10,7 миллиона долларов), в Беларусь (почти 6 миллионов), Казахстан (3,2 миллиона долларов). В числе других контрагентов - Армения, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. Среди стран дальнего зарубежья больше других из Крыма экспортировал Китай (3,5 миллиона долларов), Абхазия (283 тысячи долларов), Турция (156 тысяч долларов) и Монголия (125 тысяч долларов).

Также Крым поставлял свою продукцию в небольших объемах на рынки Чехии, Германии, Израиля, Индии, Малайзии, Сербии, Тайваня и США. По мнению экспертов, таможенная статистика не в полной мере отображает структуру крымского экспорта, поскольку значительная часть продукции, как, например, зерно, отгружают в страны Ближнего Востока и Северной Африки через порты Новороссийска и Тамани, это отражается в структуре экспорта соседнего региона. Очевидно, что в четвертом квартале Крым может еще больше нарастить экспортный потенциал, учитывая, что зарубежные поставки ряда позиций сельскохозяйственной продукции традиционно приходятся на конец года.

В регионах Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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