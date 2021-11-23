Путин, Алиев и Пашинян встретятся в Сочи 26 ноября

Лидеры России, Азербайджана и Армении проведут трехсторонние переговоры в Сочи по инициативе президента РФ 26 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Встреча Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года.

Участники саммита рассмотрят ход реализации трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Также лидеры наметят дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе. "Особое внимание будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей", - сообщили в Кремле.

Кроме того, Путин отдельно переговорит с Алиевым и Пашиняном.