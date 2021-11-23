С какими результатами аграрии ЮФО завершат уборочную кампанию

Россия завершает уборочную кампанию-2021 на высокой ноте. Вопреки прогнозам скептиков, в стране собрано более 124 миллионов тонн зерна, вырос урожай подсолнечника, рапса и сои, тепличных овощей, сахарной свеклы и так далее. Но высокая волатильность на мировом рынке и активное госрегулирование заставляют аграриев с волнением думать о будущем сезоне.

Как АПК пострадал от "ковидного шторма", удастся ли сохранить рентабельность агробизнеса в России и что будет с ценами на продовольствие, выяснял обозреватель "РГ".

На прошлой неделе Россия повысила экспортные пошлины на пшеницу с 69,9 до 77,1 доллара за тонну (на ячмень - с 54,8 до 66 и на кукурузу - c 50,1 до 62,9 доллара). То есть с каждой проданной тонны в бюджет теперь уходит без малого 5600 рублей. С одной стороны, опасения властей вполне обоснованы и понятны: мы не имеем права отпустить вожжи и разрешить бесконтрольно вывозить сырье из страны. Чем в таком случае кормить скот (рентабельность мясного и молочного животноводства и так упала до минимума из-за роста себестоимости), из чего молоть муку, делать макароны и крупы?

С другой стороны, сильно страдают аграрии юга России и других зерновых регионов. В Ростовской области и Краснодарском крае сосредоточены главные агропорты страны, здешние производители много лет работают преимущественно на экспорт. Теперь примерно треть их прибыли изымается в виде пошлин, а пропорционально выросшие затраты на удобрения, пестициды, сельхозтехнику им никто не компенсирует. Нет, разговоры о дополнительных вливаниях из федерального бюджета идут (как раз из пошлинных денег). Но когда "субсидии перераспределения" будут спущены в регионы и, главное, в какой сумме, точно сказать пока никто не может.

Тем временем осенние полевые работы в России подходят к концу. Пшеницы намолочено без малого 80 миллионов тонн, ячменя - 19, кукурузы на зерно - около 14,5 миллиона тонн. Один из лучших результатов за всю историю страны.

- В этом году осень была хорошая, запасы влаги оказались нормальными. Так что если зима обойдется без сюрпризов, урожай будущего года прогнозируем не меньше нынешнего. Но вот с рентабельностью беда. Селитра подорожала в два раза, карбамид - в три. Мы еще успели посеять озимку на удобрениях по старым ценам, что будет весной, никто не знает, - признается фермер из Ростовской области Роман Алейников. - Хотели немножко обновить технику, купить новый комбайн. Но, кажется, теперь не сможем себе этого позволить.

Рост цен на минеральные удобрения в этом году стал одной из главных проблем мирового агропрома. Удобрения производят из природного газа, цены на который растут аномальными темпами. В итоге заводы в Евро-союзе вообще приостанавлива-ют производство. А многие страны-производители (такие как Китай, например) готовятся полностью перекрыть экспорт. Россия обеспечивает себя удобрениями на 100 процентов и в этом смысле оказалась в самом выигрышном положении.

Руководители нескольких хозяйств на юге России в сентябре-октябре столкнулись с дефицитом удобрений, но мягкое госрегулирование позволило быстро стабилизировать ситуацию. Как сообщили "РГ" в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), годовая потребность страны в минеральных удобрениях, заявленная Минсельхозом России в феврале 2021 года, - 4,52 миллиона тонн, обеспечена она уже на 98 процентов. Часть будет поставлена аграриям в 2021 году в условиях фиксации цен. Дефицита минеральных удобрений нет и не предвидится, подчеркнули в РАПУ.

Существенно облегчили ситуацию сами производители. В июле текущего года они добровольно зафиксировали цену на свою продукцию для российских аграриев до завершения осеннего сева. В октябре в связи с резким ростом спроса на аммиачную селитру режим сдерживания цен был продлен до 31 декабря 2021 года.

"Дополнительной гарантией того, что удобрения будут поставлены к весеннему севу в необходимом объеме, стало решение правительства временно, на полгода, ввести квоты на экспорт минеральных удобрений. Квоты не приведут к снижению загрузки производственных мощностей и помогут устранить обеспокоенность аграриев относительно доступности удобрений в следующем году, - также отметили в РАПУ. - По плану Минсельхоза общая площадь сева озимых культур под урожай 2022 года составит 19,5 миллиона гектаров, что больше прошлогоднего показателя. И хотя темпы сева ниже, чем в 2020 году, приобретение минеральных удобрений увеличилось на 14 процентов. Все заявки регионов на удобрения к осеннему севу были полностью удовлетворены еще к началу октября".

Это вселяет определенный оптимизм. Как известно, внесение удобрений меньше научно обоснованной нормы приводит к снижению не только урожайности, но и качества зерна. Кроме того, сказывается на стабильности урожая: внесенные в нормальном количестве удобрения могут защитить даже от непогоды и дать более-менее предсказуемый результат. Если же удобрений внесено меньше нормы, последствия могут быть катастрофическими. Так что если не случится больших катаклизмов, есть все шансы получить в следующем году хороший урожай. Но удастся ли восстановить маржинальность агробизнеса, которая в последние годы действительно была на приличном уровне?

Государство включилось в регулирование всей цепочки: цены на удобрения, на сельхозпродукцию и так далее. Не "пережмет" ли теперь в сегменте продовольствия? Опрошенные "РГ" животноводы боятся, что высокие цены на зерно и, соответственно, корма их разорят.

- Рентабельность свиноводства у многих ушла в минус, молочное животноводство чувствует себя ненамного лучше, - признается один из животноводов на условиях анонимности. - Помимо зерна на 30 - 40 процентов подорожали премиксы, ветпрепараты, технологическое оборудование. Отпускные цены на продукцию нам сильно поднять не дадут, ведь молоко и мясо - стратегические товары. Вот и думаем, как работать дальше.

- Безусловно, возросшие цены на продовольствие в мире будут влиять на Россию. Даже в таких странах, как США, продовольственная инфляция бьет все рекорды, что уж говорить о развивающихся. Российские власти стараются выровнять ситуацию, учитывая интересы и сельхозпроизводителей, и животноводов, и переработчиков, и пищепрома. Но все-таки абсолютный приоритет - это сохранение социальной стабильности: сильно вырасти ценам на прилавках не дадут, - считает советник президента Торгово-промышленной палаты Ростовской области по вопросам АПК Юрий Корнюш. - Как мы видим, федеральные и региональные власти тщательно следят за этим. Как только где-то видят рост цен выше рыночных, включается ФАС.

Один из выходов - создание государственной продовольственной программы помощи, считает редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев. Государство могло бы выдавать некое подобие американских "продовольственных карточек" наименее обеспеченным слоям населения и таким образом поддерживать платежеспособный спрос на сахар, масло, молоко и другие продукты из продовольственной корзины россиянина.

- Тогда производители могли бы реализовать свою продукцию по адекватным ценам, люди покупали бы качественные и относительно недорогие продукты за счет бюджетных средств. Учитывая мультипликативный эффект, каждый вложенный рубль окупился бы несколько раз, - уверен Беляев. По его словам, подобные меры обсуждаются в федеральных органах уже не первый год и даже не вызывали большой критики, но до сих пор программа не заработала. Возможно, в будущем году как раз наступит для нее подходящее время, резюмирует эксперт.