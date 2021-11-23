В Адыгее школьнице вручили медаль Совета Федерации за спасение семьи

Новости

В Москве разработали проект климатической стратегии 18:17
В Дагестане ликвидирована мастерская по переделке оружия 18:05
Мишустин обещал продумать идею QR-кодов для переболевших ковидом в легкой форме 18:01
Алтайский губернатор: Проблему чистой воды в Сибирской Долине решат 17:59
Путин поручил наградить победителей чемпионата WorldSkills в Австрии 17:55
Госдеп не советует американцам летать в Германию 17:54
Мишустин: Уровень коллективного иммунитета к COVID в РФ немногим выше 50% 17:49
В Москве женщину арестовали за продажу младенца 17:49
Два человека погибли в результате взрывов на фабрике под Белградом 17:48
БЕЛАЗ наметил новые горизонты развития в горнодобывающей промышленности 17:42
Гала-концертом в Сараево завершились Дни российской культуры в Боснии 17:41
Мурашко: Под наблюдением врачей остаются более 31 тысячи детей 17:39
Китай и РФ продлят соглашение об уведомлениях о пусках баллистических ракет 17:39
Медведев: Российским производителям медоборудования нужна поддержка 17:38
Попова: В 28 регионах не выполняется норма по тестированию на COVID-19 17:36
Экипажам разрешат сдерживать авиадебоширов спецсредствами 17:32
В Сирии обстреляли американскую военную базу 17:22
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 18 регионах 17:20
Медведев: Медлаборатории надо оснастить современным оборудованием в сжатые сроки 17:19
Мурашко: Средний темп вакцинации составляет более 500 тыс. человек в сутки 17:16
Бирюков: Коммунальщики и предприятия ТЭК получили паспорта готовности к зиме 17:14
16-летнего хоккеиста "Динамо" ввели в медикаментозную кому 17:12
Падение курса турецкой лиры стало рекордным с 2001 года 17:11
Мурашко: Общее число пациентов с ковидом в РФ снизилось на 14% 17:07
СМИ: Актриса Светлана Светличная попала в реанимацию 17:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Авиабилетам предрекли подорожание из-за новых издержек авиакомпаний
Авиабилетам предрекли подорожание из-за новых издержек авиакомпаний
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
23.11.2021 17:12
Рубрика: Общество

В Адыгее школьнице вручили медаль Совета Федерации за спасение семьи

Текст: Михаил Сухарев

Восьмиклассница из аула Понежукай в Адыгее первой среди детей в республике получила медаль Совета Федерации "За проявленное мужество". 12-летняя школьница в марте этого года спасла из огня своих младших сестер. Награду за храбрый поступок ей вручил глава региона Мурат Кумпилов.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент России расширил список заслуг для получения госнаград

- Марианна - первая в Адыгее, кто получает недавно учрежденную медаль Совета Федерации. Но у нас немало героев - храбрых, решительных ребят, готовых в любой момент откликнуться на призыв о помощи. Поэтому подобные церемонии, когда чествуют детей за поступки, связанные со спасением жизни, становятся хорошей традицией, - написал глава Адыгеи в своем аккаунте в Instagram.

Также школьница получила благодарственное письмо из рук начальника ГУ МЧС республики Станислава Илющенко.

Пожар в доме, где проживает семья девочки, произошел 15 марта 2021 года. Мать со старшим братом находились в здании летней кухни, а Марианна вывела младших сестер из дома. После этого на место прибыли пожарные, которые оперативно потушили огонь.

В регионах Общество Семья и дети Власть Работа власти Госнаграды Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея

Главное сегодня

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 18 регионах
Путин, Алиев и Пашинян встретятся в Сочи 26 ноября
Бастрыкин призвал возродить советское образование
Песков: Говорить о продлении новогодних каникул из-за пандемии преждевременно
Байден объявил о распечатывании 50 миллионов баррелей нефти из резерва
Академик РАН Сергей Бойцов: COVID-19 - серьезный фактор риска для сердца
В Минцифры рассказали, что нужно, чтобы распечатать QR-код в МФЦ