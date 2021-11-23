В Адыгее школьнице вручили медаль Совета Федерации за спасение семьи

Восьмиклассница из аула Понежукай в Адыгее первой среди детей в республике получила медаль Совета Федерации "За проявленное мужество". 12-летняя школьница в марте этого года спасла из огня своих младших сестер. Награду за храбрый поступок ей вручил глава региона Мурат Кумпилов.

- Марианна - первая в Адыгее, кто получает недавно учрежденную медаль Совета Федерации. Но у нас немало героев - храбрых, решительных ребят, готовых в любой момент откликнуться на призыв о помощи. Поэтому подобные церемонии, когда чествуют детей за поступки, связанные со спасением жизни, становятся хорошей традицией, - написал глава Адыгеи в своем аккаунте в Instagram.

Также школьница получила благодарственное письмо из рук начальника ГУ МЧС республики Станислава Илющенко.

Пожар в доме, где проживает семья девочки, произошел 15 марта 2021 года. Мать со старшим братом находились в здании летней кухни, а Марианна вывела младших сестер из дома. После этого на место прибыли пожарные, которые оперативно потушили огонь.