В Краснодаре 75 человек эвакуировали при пожаре в больнице

В ночь на 23 ноября в Краевой клинической больнице №2 в Краснодаре произошел пожар в одном из отделений. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, огонь охватил помещение, часть сотрудников и пациентов пришлось эвакуировать. Всего из здания вывели 75 человек.

- В 23:50 к месту вызова направлены подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона по 3 рангу пожара, - уточнили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Полностью ликвидировать пожар удалось менее чем за 15 минут. В результате никто не пострадал. Причиной возгорания в МЧС по Краснодарскому краю назвали короткое замыкание, сейчас эту версию проверяют специалисты. Всего к тушению привлекались 118 человек от РСЧС и 36 единиц техники.

Краевая клиническая больница №2 минздрава Краснодарского края - одна из крупнейших в регионе. В ней работают больше 3 тысяч сотрудников.